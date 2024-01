Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er ist für die Gleichberechtigung und freie Liebe, gegen Sklaverei und kritisch gegenüber Staat und Kirche: William Blake , zu Lebzeiten verkannt, inspiriert die Popkultur.

Nur ein einziges Mal in seinem Leben stellt William Blake seine Bilder in einer Ausstellung aus, im Jahr 1809. Besucher kommen allerdings nur wenige, und kaufen will seine Drucke und Aquarelle auch niemand.