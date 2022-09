Wo andere nur noch raus wollen, aus dem Kriegsgebiet um das ukrainische Kernkraftwerk Saporoschschja, da will er rein: Rafael Grossi, Generaldirektor der IAEA, der Internationalen Atomenergie-Organisation mit Sitz in Wien. Mit seinem Team will er prüfen, ob die Lage um den unter Beschuss geratenen Meiler wirklich so brandgefährlich ist und was man tun kann, um die Gefahr zu bannen. Wer ist dieser mutige Mann?

Rafael Grossi, 1961 in Buenos Aires geboren und Vater von acht Kindern, ist Politikwissenschaftler und Historiker. Schon als er 1985 in den diplomatischen Dienst seines Heimatlandes Argentinien eintrat, war er in der Abteilung für nukleare Angelegenheiten und Abrüstung tätig. Seit er 2019 zum Generaldirektor der IAEA gewählt wurde, ist der Nukleardeal mit Iran seine Großbaustelle. Als Diplomat verfügt er über Fingerspitzengefühl, Geduld und die Fähigkeit des Zuhörens. Auf dem verminten Gelände des Ukrainekriegs könnte ihm das helfen.