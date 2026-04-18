Wenn Jugendliche an Depressionen leiden, trifft sie das in einer sensiblen Lebensphase. Sabrina wurde wegen ihrer Krankheit gemobbt. Mittlerweile kann sie mit ihr zu leben.

Wenn es Sabrina schlecht geht, puzzelt sie. Am liebsten ein Puzzle mit eintausend Teilen. Dann ist sie im Tunnel, in einer anderen Welt. Was auch geht: einen Kuchen backen, einen „Insta“-Kuchen, wie ihre Eltern sagen. Also einen, den sie fotografieren und ins Internet stellen kann, einen Himbeer-Schmand-Vanillepudding-Kuchen zum Beispiel. Muffins hat Sabrina ebenso drauf, gern mit Blümchen-Verzierung. Hauptsache sie konzentriert sich auf etwas – bis es ihr ein paar Stunden später besser geht.

Sabrina leidet an einer Depression, die chronisch ist. Erst mit den Jahren lernte die heute 16-Jährige, wie sie sich in schlechten Phasen ablenken kann. Als sie zehn Jahre alt war, suchte ihre Familie das erste Mal Hilfe. Zwei Jahre später wachte Sabrina eines Morgens auf und sagte: Ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt in eine Klinik. Sie verbrachte einen ganzen Sommer, vier, fünf Monate in einer Psychiatrie. Heute, als Teenager, spricht Sabrina reflektiert über ihre Krankheit, benutzt dabei häufig das Wort „man“, vermeidet das Ich. Sie stehe nicht gerne im Mittelpunkt, sei keine „Rampensau“, sagt Mutter Andrea Steiner, 50.

Starker Anstieg durch die Pandemie

Und Tochter sagt Sätze wie: „Man kann nicht sagen: Ich will das einfach nicht, sondern man muss damit klarkommen.“ Und: „Es kann sein, dass man fünf Jahre nichts von seiner schlechten Seite spürt, sie dann aber wiederkommt.“ Die Depression werde nie ganz weggehen.

Rund zwanzig Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leiden unter psychischen Störungen und Belastungen. Das bedeutet einen starken Anstieg, auch bedingt durch die Corona-Pandemie mit ihren Schulschließungen und Kontaktverboten. Zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter zählen Angststörungen, Depressionen, ADHS und Störungen des Sozialverhaltens. Vor allem Jugendliche leiden an Depressionen, Kinder seltener. Im Kindesalter ist das häufig auf ein konkretes Ereignis zurückzuführen – oder die Eltern sind selbst psychisch erkrankt und begünstigen dadurch Symptome.

Sabrina ist aus Sicht ihrer Eltern ein „ganz normales Mädchen“. Sie hat viele Freunde, fünfzehn bezeichnet sie als enge Freunde, denen sie zu einhundert Prozent vertraut, „die für mich da sind“. Viele davon kennt Sabrina vom Reiten und von Konzertbesuchen; sie wissen von ihrer Krankheit. Im vergangenen Sommer war sie an den Wochenenden häufig in Großstädten unterwegs: abhängen am Fluss, Pizza essen. Ihr Zuhause ist ein Bauernhof im Schwarzwald auf 800 Meter Höhe. Sabrina sitzt draußen, zwischen den Hofgebäuden unter einem Sonnenschirm.

Die gute Nachricht: Eine Depression lässt sich effektiv behandeln

Sabrina heißt in diesem Text – wie auch ihre Eltern – anders. Einzelne persönliche Details sind verändert, um die Anonymität der Familie zu wahren. Sabrina möchte aber über ihre Krankheit reden, „weil viel zu selten darüber gesprochen wird“. Und wenn sie mal Thema ist, eher im Spaß. Die Leute sagten von sich: Mh ja, ich bin so depressiv. Sabrina glaubt, dass mehr Menschen betroffen sind, als man denke, die aber nicht darüber reden wollten – aus Angst vor der Reaktion der Anderen. „Man verbindet eine Depression halt mit etwas Negativem: Man ist die ganze Zeit traurig und weint und ist in seinem Zimmer und so.“ Das seien aber die schlechten Phasen. „Man kann trotzdem glücklich sein und lachen.“ Und dann höre man: Ja du lachst doch gerade, es kann doch gar nicht sein, dass es dir schlecht geht. Für viele sei unverständlich, wie facettenreich die Krankheit sein könne.

Psychische Störungen können durch schulischen Druck, Vergleiche in den sozialen Netzwerken, Ängste um die Zukunft in einer Zeit vieler Konflikte und des Klimawandels ausgelöst werden. Symptome einer Depression sind der Verlust von Freude an Dingen, die einem vorher Spaß gemacht haben, sozialer Rückzug, Inaktivität, Niedergeschlagen sein, traurige Stimmung. Beobachten Eltern dies zwei Wochen lang bei ihrem Kind, sollten sie sich Hilfe holen. Die gute Nachricht: Kinder und Jugendliche sind auch resilient – und eine Depression lässt sich effektiv behandeln. Auch wenn die Wartezeit für einen Therapieplatz zwischen sechs und zwölf Monaten beträgt.

Psychologen wie Hanna Christiansen sind aufgrund der hohen Fallzahlen alarmiert. Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter seien ein „Schrittmacher“ für Störungen im Erwachsenenalter, sagt die 52-Jährige. Weil sie immer früher auftreten. Wer als Kind oder Jugendlicher psychisch erkranke, habe eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine chronische Erkrankung. „Mentale Gesundheit entscheidet sich im Kindes- und Jugendalter.“ Die Hälfte aller psychischen Störungen entwickelt sich bis zum 14. Lebensjahr, 75 Prozent bis zum 25. Lebensjahr. Es sei viel schwieriger diese Störungen zu behandeln, wenn sie seit acht, zehn, fünfzehn Jahren chronisch sind. Deshalb plädiert Hanna Christiansen für eine andere und modernere Behandlung.

Ihren neuen Mitschülern hat sie noch nichts von ihrer Krankheit erzählt

Sabrina wurde in der Schule wegen ihrer Depression gemobbt. Es gab Sprüche wie „Ach ja, jetzt braucht sie etwas, um sich in den Mittelpunkt zu bringen“ oder „Jetzt komm mir nicht direkt wieder mit deiner Depression“. In der Jugendsprache gibt es das Wort „Emo“ – für jemanden, der auffällig emotional ist. Mobbing kann die depressive Symptomatik nach Meinung von Experten verstärken. Gerade weil kaum jemand die Krankheit wirklich verstehe, reden Sabrinas Eltern wenig mit Freunden darüber. „Das bestimmt schon so viele Jahre mein Leben, dass ich keine Lust mehr habe, mit anderen darüber zu sprechen“, sagt Andrea Steiner. Ihr Mann, Matthias Steiner, 53, sagt: „Das ist eine Gratwanderung: Wem erzählst du es? Ich fände es besser, wenn man mit der Krankheit offener umgehen könnte und sie nicht als Einbildung angesehen würde.“

Kürzlich ist Sabrina auf eine niedrigere Schulform gewechselt. Sie vermisst ihre alte Klasse, aber es sei der richtige Schritt gewesen – um den Notendruck herauszunehmen. Denn zuvor ging sie mit Magenschmerzen und Tränen in den Augen in die Schule, verpasste aufgrund ihrer Krankheit auch mal eine ganze Woche. Auf der neuen Schule hat Sabrina bisher nicht von ihrer Krankheit erzählt. Sie weiß noch nicht so genau, wie ihre neuen Mitschüler drauf sind. Bis zum Abschluss sind es nur noch ein paar Monate und sie will nicht, dass ihre Mitschüler „so krass persönliche Sachen von mir wissen“.

Professorin Hanna Christiansen sieht die stark gestiegenen Fallzahlen bei Jugendlichen mit Sorge: Psychische Störungen beginnen immer früher und werden ohne schnelle Hilfe oft chronisch. Sie fordert deshalb eine nationale Strategie und eng begleitete Therapien – etwa mit digitalen Tools. Foto: Tilman Fischer/oho

Mit jungen Patienten wie Sabrina hat die Psychologin Hanna Christiansen häufig zu tun. Sie leitet die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie-Ambulanz in Marburg und ist Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der dortigen Philipps-Universität. Sie hat zusammen mit drei Kollegen ein zweiseitiges Fact Sheet entworfen: „Nationale Strategie zur Förderung der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“. Darin finden sich Daten wie: Zwischen 2007 und 2022 haben sich die psychischen Erkrankungen und Belastungen bei Jungen und Mädchen fast verdoppelt, während sich ihr psychisches Wohlbefinden halbiert hat.

Die Experten fordern: „Wir müssen jetzt handeln“. Hanna Christiansen möchte unter anderem Betroffene und Angehörige „ermächtigen“, um eigene Entscheidungen treffen zu können, sprich wie sie sich angemessen behandeln lassen können. Die klassische Intervention „fünfzig Minuten Gesprächstherapie und Medikamente“ sei nicht von „großem Erfolg“, sagt Hanna Christiansen. Besonders zu Beginn der Therapie, wenn der Leidensdruck hoch sei, müssten die Patienten eng begleitet werden. Ihnen müssten in verständlicher Sprache Informationen zur Verfügung gestellt werden, „aus vertrauenswürdigen Quellen“. Sodass die Patienten für sich einschätzen könnten: Bekomme ich hier ein gutes Angebot, zielt das auf meine Symptome?

Eine effektive Therapieform

Hanna Christiansen möchte deshalb ein Tool entwickeln, mit dem Patienten selber überprüfen können, welche Symptome vorliegen, welche evidenzbasierte Therapie es gibt und was man von den behandelnden Ärzten einfordern könne. „So kommt da eine Qualitätskontrolle von unten hinein.“ Eine Möglichkeit sei eine App zu entwickeln, die die Symptome überprüfe. In Marburg benutzen die Therapeuten bereits die App „m-Path“. Damit können sie gemeinsam mit den Patienten konkrete Ziele festlegen und Erfolge sichtbar machen. Ein Beispiel: Ein Patient soll sich einmal am Tag mit jemanden treffen, eine positive Aktivität machen und dann seine Stimmung beurteilen: null steht für „nicht gut“ und zehn für „super“. „Dann können sie sich selber tracken: Wenn ich das mache, geht es mir so und so.“

Um die Patienten zu aktivieren sei eine Bewegungstherapie „super“ – mit großen Effektstärken auf die Depression. „Diese Therapie weist sogar eine höhere Evidenz auf als Medikation“, sagt Hanna Christiansen. Auch Sabrina hat in diesem Sommer eine Bewegungstherapie in einer Gruppe absolviert. „Vorher und nachher merkt man, dass man sich besser fühlt, ausgelassener ist.“ Sabrina hatte aufgrund der Anstrengung zwar weniger Energie, „aber man fühlt sich nicht nutzlos, man hat sich bewegt“. Wichtig sei auch, dass sie den anderen Jugendlichen zeigen konnte, was sie schon über die Krankheit wisse. Bei jedem der elf Treffen wurde eine halbe Stunde in der Gruppe geredet. „Man merkt, dass man mehr über die Krankheit weiß, als man dachte; oder man findet mehr Strategien für sich selber heraus oder merkt: Ja ok, den Anderen geht es genauso. Sie verstehen, was ich anspreche.“ Es sei sehr hilfreich zu spüren, dass man nicht alleine ist.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.