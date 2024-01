Das hochdeutsche Wort „rupfen“ wird im Pfälzischen zu „robbe“ und gewinnt im Dialekt sogleich enorm an Bandbreite. Denn in der Pfalz wird erstaunlich vieles „gerobbt“ : von Unkraut über Heidelbeeren bis hin zur Weinschorle.

„De Karl hot sich noch nie e Bää rausgerobbt“, schreibt Bernhard Volz aus Grünstadt auf unseren Aufruf aus der jüngsten Folge. „Saach blooß“ hatte nach Redensarten rund um das pfälzische Wort „robbe“ gefragt, das sich in der Regel mit „reißen“, „ziehen“ oder „rupfen“ übersetzen lässt. Und gleich vorweg: Das Pfälzer „robbe“ ist natürlich ganz klar eine Dialektvariante des hochdeutschen Worts „rupfen“.

Wir können auch schon mit Gewissheit sagen: Den Spruch „Er reißt sich kein Bein raus“ gibt es auch im Hochdeutschen. Zum Dialektspruch wird er durch das pfälzische „robbe“. Denn in der Hochsprache würde „robben“ in die Irre führen, bedeutet es doch „auf dem Bauch liegend mit den Ellenbogen vorwärts kriechen“ – wie eine Robbe eben. Darauf weisen Gerhard Brauch aus Bornheim, Barbara Dürk aus Hochdorf-Assenheim und Ruth Metz aus Hatzenbühl hin. Es handelt sich um ein ganz anderes Wort mit anderem Ursprung. Die Robbe und robben könnten auf ein mittelniederdeutsches Verb für „reiben“ oder „scheuern“ zurückgehen.

„Verrrobb dich net!“ – also: nur kein Stress!

„Ich kennt mich verrobbe vor Lache“, hat Bertram Steinbacher aus Lingenfeld als Spruch eingeschickt. Auch hier macht allein die Verwendung von „robbe“ die Dialektversion aus, denn in der Hochsprache kann es einen ebenso vor Lachen zerreißen.

Apropos: „Verrobb dich net!“ – eingeschickt von Joachim Clemens aus St. Ingbert – ist ein Spruch, den der faule Karl vom Beginn dieser Folge sicher gerne mal hören würde. Handelt es sich dabei doch um die ausdrückliche Aufforderung, weniger zu tun. „De Karl“ müsste sich in dem Fall also kein Bein raus- und sich auch nicht zerreißen, sondern er müsste einfach ruhig bleiben und abwarten und Tee trinken. Oder neudeutsch „chillen“, wie der Leser schreibt.

»Nix fer ugut«, awwer drei Tage »Ranzerobbe« – also Magenweh – für jeden, der die Zeitung vor dem Lesen »verrobbt«! Karikatur: Uwe Herrmann

Das würde im Übrigen Wohl auch dem aufgeregten Herrn im Zitat von Erich Gehrlein aus Bellheim guttun, der schreibt: „Isch kännt en verrobbe – weil er mich so geärgert hat!“

Das Huhn und der Hackklotz

Ein Bild aus der Kindheit: Das Huhn, die Oma, der Hauklotz, der letzte Flug des kopflosen Huhns, der Eimer mit heißem Wasser und das Rupfen ebendieses Huhns. Für Veganer: der erste Schnitt-und Pflücksalat des Jahres, der nur ,Roppsalat’ genannt wurde, mit einem Dressing von Öl, Essig und Zwiebelrohr.“ – Reinhard Hartmann aus Kaiserslautern hat für „Saach blooß“ wieder einmal „Iwwerstunne gerobbt“ und führt fast literarisch in das Thema „Hinkel robbe“ ein.

Nicht, um vom Hackklotz abzulenkken, sondern nur als Einschub, zunächst die Info: Im übertragenen Sinn steht der Spruch „Mit deer muss isch noch e Hinkel (auch: en Gockel) robbe“ für Klartext, der nun geredet werden soll, für eine offene Rechnung, die zu begleichen ist, oder für eine Rüge, die aussteht. Darauf weisen Gerd Jochem aus Hagenbach, „die Karin un die Elke“ aus Haßloch sowie Roland Geiger aus Bellheim hin. Es sind, wie gesagt, alles übertragene Bedeutungen. Dahinter lugt stets ein blutiger Ursprung hervor: „Wenn mein Opa ein ,Hinkel’ geschlachtet hat, das keine Eier mehr gelegt hatte, musste meine Oma anschließend ,des Hinkel robbe’, also (dem Tier) die Federn rausziehen“, schreibt Volker Wilhelmy aus Kleinkarlbach. Wie nicht beim Huhn, aber beim „Gockel“ oder „Gickel“ Hochmut vor dem Fall kommen kann, lesen Sie in dieser „Saach blooß“-Folge: „De Präsident hot de Gickel“.

Sich de Herzbennel abrobbe

Im Pfälzischen werden nicht nur Federn, sondern alle möglichen Dinge raus- oder abgerissen, also „gerobbt“, und das manchmal mithilfe von Vorsilben. Ein Knopf wird „abgerobbt“, oder „mer robbt sich die Strumphoss uff.“ Auch das Abtrennen oder das Entfernen von Körperteilen, zum Glück meist bildlich, erfordern Ergänzungen: „e Bää rausrobbe“ (sich anstrengen), „de Kopp abrobbe“ (scharf kritisieren), jemandem oder sich selbst „es Herz rausrobbe“ (eine große Qual antun), „sich de Herzbennel ab- oder rausrobbe“ (sich abrennen) – hier lesen Sie die „Saach blooß“-Folge zum Thema: Die Geschichte vom Herz und seinem Kasper.

Wenn in der Pfalz »mit de Gääs gezackert« wird, kann man mit Gewissheit sagen: Das arme Tier »robbt (oder rennt) sich de Herzbännel ab«. Karikatur: Uwe Herrmann

Am pfälzischsten wirkt „robbe“ aber, wenn es nicht mit einer Vorsilbe verbunden wird. „Robb nit so an meim Rock! Was willschden?“ (Mutter zum Kind im Beispiel von Ingrid Hoffmann, Offenbach). „Kummsch mol raus in de Gaarde und helfsch uns beim Gras robbe (auch: Uukraut robbe)!“ (Eltern zum Kind, eingeschickt von Roland Geiger). „Robb emol enre Krott (einer Kröte) e Hoor eraus.“ („Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche fassen“, von Hedwig Elisabeth Braun aus Bellheim). Oder: „Jean, schass die Hinkel aus’m Schardäng, die robben es ganz Legüm eraus!“ Monika Kuball aus Stelzenberg hat sich beim Thema „robbe“ an diesen Spruch erinnert, den ihr 1901 geborener Großvater Karl verwendet hat und der mit altem Französisch-Pfälzisch spielt.

„Kanstrauwe“, also Johannisbeeren, werden in der Pfalz nicht gepflückt, sondern „gerobbt“, schreibt Gilda Moll aus St. Martin. Dasselbe gilt für „Hellbeere“ (Heidelbeeren), denen Pfälzerinnen und Pfälzer im Wald einst mit Milchkannen zu Leibe gerückt sind, die beim Pflücken nach und nach gefüllt wurden. Auch Obst im Allgemeinen kann – je nach Erntetechnik – „gerobbt“ werden, schreibt Claus Becker aus Mauchenbach.

Je nach Erntetechnik kann es auch bei Obst heißen: Es wird »gerobbt«. Karikatur: Uwe Herrmann

Doris Rittmann aus Birkenheide hat in ihrer Kindheit sogar Rosenblätter „gerobbt“: für den Boden vor dem Kirchenaltar an Fronleichnam.

Stobberobbe vs. Schobberobbe

„Der stellt sich aa wie e Hinkel beim Heurobbe“, lautet ein Spruch, den Bernd Deutsch aus Rheinzabern eingeschickt hat. Hier geht es darum, dass sich jemand bei der Heuernte so ungeschickt anstellt wie das sprichwörtliche „Kind beim Dreck“.

Hopfen und Binsen werden „gerobbt“, was sich im Hördter Karnevalverein „Die Benserobber“ niedergeschlagen hat. Sogar der Pfälzer „Schobbe“ wird in der Pfalz nicht immer „gepetzt“, sondern schon mal im Zuge des „Schobberobbens“ regelrecht vertilgt. Vielleicht spielt hier das „Stobberobbe“ hinein. Eingebracht hat das Wort Elke Partovi aus Landau, die es von Freunden aus Winnweiler kennt. Gemeint ist das „Aufreißen“ (Entkorken) einer größeren Anzahl von Weinflaschen. Aus gegebenem Anlass, wie wir vermuten.

Das nächste Mal: „e Gebiss“

Bevor wir uns selbst einen solchen Anlass suchen, hier die Frage für die nächste Folge, vorgeschlagen von Wolfgang Kreile aus Impflingen. Was meinen (West-)Pfälzer, wenn sie sagen: „Isch hann e Gebiss?“ Warum gehen sie in dem Fall zum Dermatologen, nicht zum Zahnarzt? Wir sind schon gespannt auf Ihre Zuschriften!

