Die Weihnachtspflicht ruft. E Hosianna uff unser Krippespiel!

„Dissjohr kä Krippespiel!“, hot mei Mitbewohnerin dekretiert. Un fer den Fall, dass ich zuwidderhannel, hot se mir sechs Woche Gäschtezimmer aagedroht. Alla hopp. Krippespiel muss jedenfalls sei, un als Regisseur hawwich mei Fraa jetzt gradselääds zum Josef gemacht. Des hot se devu.

Sie huckt schlecht gelaunt uff de Trittlääder beim lichterkettelose Tannebaam, weil mir jo Strom sparen. E Jammerbild, genial ins Bild g’setzt, un es basst zu alle Krise. Am Esszimmerdisch vor de Konnjaggflasch huckt die Jungfraa Maria un ...

„ Dannde Maria, wa-wann ich b-bitte derf!“, nuschelt die Dannde Liesel un nemmt noch en Schlorbser aus’m Schobbeglas. Ich schreib mer ins Drehbuch: Neggschtjohr spielt se widder die Herberchsmutter. Wie hawwich mich blooß iwwerredde losse kinne ...!?

Als deed se mei Gedanke lese, kratzt sich die Jungfrau Maria vun 2022 so laut an ihre Bartstopple, dass de Ochs un de Esel wach werren, also mein Kumbel Fred, wu des Viehchzeich als Doppelroll aagelecht hot. Was soll mer ihn ach sunnscht spiele losse? Textärwett kammer mit dem Simbel jo vergesse. Ich wääß noch: Ää Johr, do isch er als Erzengel Gabriel uff die Biehn g’sterzt mit de Worte: „Mach dich nicht heckewelsch, Maria! Dein Freckling, der werd emol uff’m Thron hugge vum, äähh, Jesses, wie hääßt er dann, un du sollscht ihm de Name, äähh, Dingsdo gewwe.“ Des war dann naddierlich meine Mitbewohnerin widder zu viel, wu in dem Johr es Jesuskind war. Sie hot em Fred sellemols de Stinkefinger gezeicht – aus de Kripp raus, des missen Se sich vorstelle!

Wu war ich? Bei diesjohr. Ich hab mer jo vorgenumme, dass ich en Weise aus’m Morcheland bin. Awwer ich werr nit mit mir äänich. Bin ich kulturell uusensibel, wann ich mer fer die Roll dunkli Farb ins G’sicht schmier? Odder bin ich kulturell noch uusensibler, wann in meim Krippespiel de äänziche Weise aus’m Morcheland en Weißer isch? Ich hab mich dann fer de Stern vun Bethlehem als Roll fer mich entschiede un mir unser Ersatzlichterkett um de Hals gelecht, was ohne Strom naddierlich ach nit viel hermacht. Es sinn komische Zeite.

Jedenfalls: Un de Mensche e Wohlg’falle, gell? Ich mään jo blooß.

Neu erschienen: das Buch zur Kolumne. Repro: RaS

Der ganz normale Pfälzer Wahnsinn

Das Buch zur Kolumne „Ich mään jo blooß“ gibt’s im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.