Schneller, heeher, weiter – des muss widder unser Ziel werre, saacht die Dannde Liesel.

„13 ..., uff ..., 14 ..., puh ... ich kann nimmi, Dannde Liesel!“

„Nix do! 25 Liechestitz hämmer g’saacht, dann geht’s weiter mit de Klappmesser, du Hosseloddel! Do, nemm der e Beischbiel an deim Kumbel Fred, der pienst nit.“

„Der b’scheißt doch! Der hot ..., uff ..., bei 15 aag’fange zu zehle, der Hund, puh ...! “

„24, 25, ferdich!“, saacht de Fred.

„Ruh im Busch!“, saacht die Dannde Liesel. „Mir hänn blooß vier Johr Zeit fer unser Mission. Deitschland muss widder fit werre fer Olympia! Leischdung muss widder zehle im Land! Un mir sinn die Speerspitz! 70 Medaille in Los Angeles! Auf geht’s! 30 Klappmesser!“

„20, 21 ...“, saacht mein Kumbel Fred.

„Dannde Liesel, der ...“

„Petzer“, zischt de Fred.

„Ich versteh des alles nit, Dannde Liesel“, saach ich. „Die Mutter vum Lasse-Lukas aus’m Unnerdorf verklaacht die Schul, weil de Sportlehrer die arme Kinner beim Handball in die Verlängerung g’schickt hot – un mir missen desdeweeche jetzt schwitze? Des isch doch uugerecht!“

„Mir

