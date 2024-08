Die staatliche Förderung für die Energieberatung ist halbiert worden – Knall auf Fall und ohne große Möglichkeit für Eigenheimbesitzer, zu reagieren. Das nährt das Grundgefühl, der Staat sei inzwischen außerstande, verlässliche und nachvollziehbare Vorgaben zu machen. Ein Essay.

Der Dienstag letzter Woche war für Armin Klein, Energieberater und Landesvorsitzender des Branchenverbandes GIH (Gebäudeenergieberater, Ingenieure, Handwerker), ein besonderer Tag – und irgendwie war er es dann doch nicht. Kurz zuvor hatte das Bundeswirtschaftsministerium Knall auf Fall verkündet, dass der Fördersatz bei der Energieberatung für Eigenheimbesitzer halbiert wird – und zwar schon ab Mittwoch. Weshalb Klein im Kundenauftrag versucht hat, noch schnell Anträge abzusetzen, für die gilt das Datum der Antragsstellung. Womit der Dienstag eben die letzte Gelegenheit war, den alten Fördersatz zu erhalten.

Das mit dem Antragstellen ging aber nicht, weil die Internetplattform nicht zu erreichen war – und das war sie laut Klein bis kurz nach 0 Uhr am Mittwoch nicht, angeblich wegen Computerproblemen. „Ich persönlich glaub nicht an ein IT-Problem“, sagt Klein, „das wäre schon ein großer Zufall.“ Ein besonderer Tag, jener Dienstag, und dann eben wieder nicht: Es scheint das Vertrauen in staatliche Handlungsfähigkeit inzwischen so weit erodiert, dass man dem Staate inzwischen die Art von Handlungsmuster zutraut, das man eigentlich eher in Bananenrepubliken verorten würde. Beispielsweise der Internetplattform den Saft abzudrehen, damit keiner mehr den alten Fördersatz von 1300 Euro sondern bloß noch 650 Euro bekommt.

„Wir brauchen einen roten Faden“

Es ist das Thema Energieberatung nur eines von vielen beim Thema „Klimaneutralität im Gebäudesektor“ – und dann ist es doch wieder ein ganz zentrales. „Der erste Schritt wäre, dass man einen Individuellen Sanierungs-Fahrplan macht – und dann eine Schritt-für-Schritt-Sanierung plant“, sagt Klein. Was logisch klingt: Bevor ich Zielvorstellungen formuliere, brauche ich einen Überblick über den Ist-Zustand – bevor ich definiere, wo ich hin will, muss ich wissen, wo ich mich befinde. Banale Erkenntnis eigentlich, es mehren sich allerdings bei den Bürgern die Zweifel, ob sie noch Handlungsmaxime politischen Tuns ist. Dieter Allenbacher, Landesinnungsmeister des „Fachverbandes Sanitär Heizung Klima Pfalz“ formuliert das so: „Ich muss wissen, was im Land los ist.“ Und der oberste pfälzische Heizungsbauer meint außerdem: „Wir brauchen einen roten Faden.“ Allenbacher neigt nicht zu Stoßseufzern, aber eigentlich ist das einer.

Die gekappte Förderung für die Energieberatungen ist da nur ein kleiner Teil des Problems, allerdings eben ein symptomatischer: Gekappt hat man sie, weil bis Anfang Juli 80.000 Anträge gestellt worden waren – und damit der Fördertopf trocken zu fallen drohte. Im gesamten Jahr 2023 waren lediglich 130.000 Anträge auf die Förderung von Energieberatung bei Wohngebäuden gestellt worden. Was zur Paradoxie führt, dass ein Staat ein Angebot in dem Moment teilweise zurücknimmt, in dem die Bürger es annehmen – also eigentlich das machen, was sie machen sollen. Womit sich die Frage stellt, wie es zu all dem kommen konnte, was Allenbacher „Durcheinandermacherei“ nennt.

Von wegen „gesellschaftliche Klammer“

Eigentlich schien die Ampel-Koalition ja genau die Regierung zu sein, die dieses Land im Jahr 2021 nötig hatte: Ein Land also, in dem verschiedene Schichten, Milieus und sozioökonomische Gruppen immer weniger sachlich miteinander reden, das ganz gegenteilig jedenfalls in der öffentlichen Kommunikation von zunehmender Fragmentierung geprägt ist. Die Ampel als große gesellschaftliche Klammer schien da einen Lösungsweg aufzuzeigen. Auf dem scheint sie inzwischen allerdings heillos verirrt – und das Thema „Energiewende“ ist dafür eben ein gutes respektive schlechtes Beispiel.

Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) hat mit seiner Gesetzgebung die Menschen verunsichert. Das wirkt nach. Foto: dpa

Wer in Zeiten technologischen Wandels und schwieriger Haushaltslage Denken und Handeln verändern will, der müsste priorisieren, den „roten Faden“ finden, den Allenbacher anmahnt. Er müsste also wissen, welche Maßnahmen gleichermaßen unabdingbar wie nachhaltig zu finanzieren sind, von den Koalitionären dauerhaft mitgetragen werden und nicht zuletzt von den Bürgern im Rahmen ihrer Möglichkeiten überhaupt geschultert werden können. Er müsste also das umsetzen, was es als „Realpolitik“ als Lehnwort ins Englische und Spanische geschafft hat.

Schnellschuss der Klientelpolitik

Was die Ampel beim Thema Energiewende gemacht hat, war in vielen Bereichen das Gegenteil davon: Regelungsdrang an allen Fronten – wobei absehbar war, dass sich viele der eingeleiteten Maßnahmen auf Dauer kaum durchhalten lassen, wegen Geldmangel oder Streit innerhalb der Koalition.