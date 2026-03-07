Was dieses Mal von der Woche übrig blieb

Iran:

Das geht ganz fix

Also, dass wir das mal schreiben würden, hätten wir nicht gedacht, aber: Wir hoffen ja sehr, dass der Donald Recht behält und der Krieg in Iran wirklich in vier Wochen wieder rum ist. Zuallererst natürlich für die Menschen in Iran. Aber auch für uns selbst. Zwei Euro für den Liter Sprit, das ist ja kein Dauerzustand. Sonst müssen wir am Ende doch noch aufs E-Auto umsteigen. Oder Bahn fahren.

First Lady:

Hoffentlich geht das fix

Auf Frieden in der Welt hofft auch die First Lady der USA, die diese Woche die Sitzung des UN-Sicherheitsrats leiten durfte. Die USA, betonte Melania, setzten sich für alle Kinder auf der Welt ein. Und: „Konflikte entstehen aus Unwissenheit heraus.“ Ihr Angetrauter scheint’s da eher mit George Orwells „1984“ zu halten. Da ist Unwissenheit Stärke. Und Krieg Frieden.

Equal Pay Day:

Die armen Männer

Vom Weißen Haus kommen wir zu deutschen Paarhaushalten: Da verdient nur in zehn Prozent der Fälle die Frau mehr als der Mann, vermeldete diese Woche das Statistische Bundesamt. Und der Aufschrei ist groß. Wir sollten aber nicht nur auf die Frauen schauen. Wieso fragt eigentlich keiner, wie das für die Männer ist, gefangen im Rollenbild der 50er? Der Druck, Kohle scheffeln zu müssen, weil so viele Frauen schlecht bezahlte Jobs wählen? Die Last, die Familie ernähren zu müssen, kaum Zeit für Kinder und Haushalt zu haben?

Impfungen:

Der Mythos lebt

Zum Schluss noch eine andere Statistik: Gar nicht wenige Deutsche sind laut einer RKI-Befragung empfänglich für Impfmythen. Könnten wir jetzt alle als verwirrte Spinner abtun. Aber vielleicht ist ja doch was dran? Sagt immerhin der US-Gesundheitsminister! Und solch hohe Ämter in der Politik kriegen ja wohl nur Leute, die Ahnung haben. Oder?

Info

