Was dieses Mal von der Woche übrig blieb

Waschbären:

Feuer frei

Waschbären vermehren sich in Deutschland wie die Karnickel. Im Kampf gegen die Allesfresser aus Amerika fordert eine CDU-Politikerin aus dem Ländle nun ein Kopfgeld für getötete Waschbären. Also echt, echte Artenschützer engagieren sich auch ohne finanzielle Anreize. Siehe Neuseeland: Wer da mit dem Auto unterwegs ist und ein putziges Possum auf der Landstraße sieht, weicht nicht aus.

Parteizentrale:

Stockwerk frei

Im Berliner Willy-Brandt-Haus wird bald ein Stockwerk zur Miete frei, die SPD gestaltet ihre Parteizentrale um. Vielleicht denken Sie jetzt: Die Partei ist alt und braucht das Geld? Iwo. Hier wird eine „moderne Arbeitsatmosphäre“ geschaffen und Raum für „Kreativität“ und „schlagkräftige Kampagnen“. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir das unter beneidenswertem Optimismus verbuchen sollen oder fortschreitendem Realitätsverlust.

Parteigrenzen:

Sauerländer halten zusammen

Nur rumstehen, zugucken und hämisch lachen, wenn einer sich schwertut in seinem Job, das geht so nicht, findet Franz Müntefering. Der Sozialdemokrat hat deshalb zur Unterstützung des CDU-Bundeskanzlers aufgerufen. „Man muss ihm helfen dabei.“ Sauerländer halten eben zusammen, auch über Parteigrenzen hinweg. Bleibt die Frage, ob sich Friedrich Merz über diese Art der Sozialhilfe freut.

Memoiren:

Kurz und knackig

Olaf Scholz hat angekündigt, ein Buch über seine Erinnerungen in der Politik zu schreiben. Wir präsentieren Ihnen schon jetzt, ganz exklusiv, einen ersten Auszug:

Wir sind gespannt auf den Rest.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.