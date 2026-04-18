Was dieses Mal von der Woche übrig blieb

AfD:

Visionär

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, sagte Helmut Schmidt, der alte Realist, einmal. Visionen, Plural, hat auch die AfD in Sachsen-Anhalt nicht. Nur eine. „Vision 2026“ lautet der Titel des Wahlprogramms. Teil dessen: die Abschaffung der Schulpflicht. Dann können Eltern ihren Nachwuchs daheim unterrichten, frei von „Regenbogenideologie“, Antirassismusprogrammen und so Ferz. Dafür gerne mit Uropas Schulbüchern aus den 1930ern.

Trump:

Missverständnis

Beim Donald läuft es gerade gar nicht rund. Ungarns Wahlsieger Magyar will ihn nicht anrufen und über das Bild, das Trump im Messias-Look zeigt, meckerten sogar einige aus dem eigenen Lager. Dabei kann man schon mal annehmen, dass Mediziner und Mitarbeiter des Roten Kreuzes rumlaufen wie einst Jesus – nennt man Ärzte nicht auch Halbgötter in Weiß? Gerüchten zufolge zeigt der US-Präsident aber bereits Demut – und betet fleißig: „Vater unser, der du bist im Weißen Haus ...“

Iran-Krieg:

Die wahren Opfer

Wann kommt endlich die Entlastung in der Energiekrise? Das fragten sich hierzulande viele diese Woche. Und bewiesen damit mal wieder, wie egozentrisch wir Europäer sind. Haben wir doch die wahren Opfer des Iran-Kriegs vergessen: die Luxusmarken. Denen bricht gerade der Umsatz ein, weil keiner mehr nach Dubai fliegt, um Klamotten, Handtaschen und Uhren zu shoppen.

Lufthansa:

Am Boden

Aber selbst wenn wir fliegen wollten: Diese Woche wurde das zumindest mit der Lufthansa nichts. Ausgerechnet zum 100. Geburtstag des Kranichs blieben die Flieger am Boden. Eskalation statt Einigung im Tarifstreit und lauter empörte Kunden. Einzig das Klima freut sich und hofft, dass künftig mehr Leute verreisen wie die meisten Erdenbürger anno 1926: gar nicht.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.