Was dieses Mal von der Woche übrig blieb.

Stippvisite:

Getrennte Wege

Zum Auftakt der Hannover Messe war Brasiliens Präsident Lula da Silva zu Besuch in Deutschland und schlenderte gemeinsam mit Bundeskanzler Merz durch die Messehallen. Zumindest kurz. Danach gingen beide „einvernehmlich“ getrennte Wege – schließlich verlangte der straffe Zeitplan nach Effizienz. So sieht sie also aus, die strategische Partnerschaft. Immerhin blieb noch Zeit für einen gemeinsamen Imbiss: Currywurst. Wobei weder ein Hannoveraner Altkanzler noch der ausgewiesene Experte für fetischhaftes Wurstgefresse aus Bayern zugegen war. Ob Lula zu Hause wohl vom Essen erzählt – und davon, wie erleichtert er war, Hannover wieder verlassen zu können? Wer könnte es ihm verdenken.

Team-Frage:

Der Wal-O-Mat

Bei Redaktionsschluss lebte er noch: Wal Timmy – beziehungsweise Hope, wie ihn die hoffnungsvolleren Fans nennen –, war noch nicht die Puste ausgegangen. Andere fordern ja, ihn in die Luft zu pusten. Nicht schön. Wer sich in der Pinkelpause des Livestreams versichern will, wie er zu der Krise in der Wismarer Bucht steht, kann im Internet den Wal-O-Mat bemühen. Der ordnet einen nach Bewertung von Aussagen wie „Stirb langsam ist ein beschissenes Lebensmotto“, oder „Es wird schon einen Grund haben, warum er da hingeschwommen ist“ einem von drei Teams zu: Sprengen, Retten, Liegenlassen. So oder so: Die Aussichten für einen Wal-Sieg sehen düster aus.

Hilfe aus den USA:

Sexy Sauerkraut

Der amerikanische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. fällt regelmäßig mit fragwürdigen Äußerungen auf. Eine davon dürfte deutsche Unternehmen jedoch freuen: Zu seinem Frühstückssteak isst er am liebsten Sauerkraut. Die erste gute Nachricht aus Amerika seit Langem. Fermentiertes boomt. Das Problem: Sauerkraut ist gesund, trägt aber noch immer das unsexy Bierhumpen-Image. Also, liebe Fitness-Influencer, nutzt eure Reichweite, unterstützt die deutsche Wirtschaft und haltet das Sauerkraut in die Kameras!

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.