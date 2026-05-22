Bier statt Wein, Mafia statt Ethik, Fingerspitzengefühl statt Brechstange – was dieses Mal von der Woche übrig blieb.

Geschmackvoll :

Schaumkrone in Frankreich

Unglaublich: Frankreich greift lieber zu Bier als zu Wein. Im vergangenen Jahr wurden dort 22 Millionen Hektoliter Wein getrunken. Die Brauereivereinigung Brasseurs de France meldet für Bier einen Verbrauch von 22,1 Millionen Hektolitern – die nationale Identität trägt jetzt offenbar Schaumkrone. Ausgerechnet Frankreich nähert sich damit Deutschlands wichtigstem Kulturgut an, denn hier türmt sich feinsahnig, weißstrahlend und mit langer Tradition der Bierschaum auf den Gläsern zu einem kleinen Gebirge auf. Der Grund ist weniger glamourös: Bier ist günstiger, leichter und passt besser in einen Alltag. Wenn sie jetzt auch noch deutsches Bier trinken würden, wäre sogar unser Kanzler den Franzosen dankbar.

Geschmacklos:

Kleptokratie in Amerika

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wurde der Steuerbehörde jetzt dauerhaft eine Möglichkeit entzogen: Donald Trumps alte Steuererklärungen, die seiner Firma und die seiner Söhne sind tabu – „auf ewig“. Trumps Justizministerium schließt also einen Deal mit der Trump-Familie. Ein Meilenstein der Gerechtigkeit. So sieht moderne Staatskunst aus: Der Präsident lässt über den eigenen Apparat regeln, dass bei ihm bitte niemand mehr so genau hinschaut. Für normale Bürger ist das Finanzamt eine Behörde, für Mächtige offenbar nur noch eine verhandelbare Unannehmlichkeit. Man könnte es Korruption nennen, aber „Kleptokratie“ klingt einfach staatsmännischer.

Abschmecken:

Fingerspitzengefühl in Berlin

Am Ende geht es auch in der Politik vor allem um Gefühle. Deshalb schaute der Kanzler der Empathie Friedrich Merz diese Woche bei der SPD-Fraktion im Otto-Wels-Saal vorbei, um einmal mit der Gießkanne des Lobes durch die Reihen zu gehen. Keine roten Linien mehr, stattdessen Koalitionspflege mit Samthandschuhen. Die Not führt offenbar zur Tugend — und den Kanzler zum Fingerspitzengefühl. Ausgerechnet Merz, der sonst gern den Finger am verbalen Abzug hat.

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