Was dieses Mal von der Woche übrig blieb

Brasilien :

Die pfeifen

In Brasilien wird derzeit der Begriff „Whistleblower“ ganz neu definiert. Zwischen Copacabana und Amazonas tummeln sich die Leute in WhatsApp-Gruppen, in denen ausschließlich gepfiffen statt getippt wird. Filmmelodien, Lieblingshits, Tierrufe. Wir könnten jetzt philosophische oder tiefenpsychologische Überlegungen anstellen, was der Trend soll. Aber da pfeifen die Brasilianer wahrscheinlich drauf.

Trump:

Der Spieler

Einer, der auf alle Regeln pfeift, ist Donald Trump. In der Politik. Und offenbar auch beim Uno-Spiel. Entsprechende Hinweise lieferte diese Woche ein mit KI generiertes Bild, mit dem Trump dem Iran unter die Nase reiben wollte, dass er im Krieg alle Karten in der Hand hält. Könnte natürlich auch sein, dass Donald bei den Uno-Regeln was grundlegend falsch verstanden hat. Ein paar Kindergarten-Kinder sind schon unterwegs ins Weiße Haus, um ihm ein Bild zu malen, das ist eher sein Ding.

Merz:

Der Optimist

Was haben Trump und Merz gemeinsam? Richtig, ihre Umfragewerte sind – wohlwollend formuliert – eher bescheiden derzeit. Was unseren Kanzler nicht abhält, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Im Jahr 2035, da ist der Friedrich überzeugt, da sieht Deutschland ganz anders aus. Digitalisierung, Vertrauen in den Staat, bezahlbare Energie, Wohlstand – alles wird gut. Alles? Bitte nicht. Wir Deutschen brauchen doch was zum Mäkeln, Meckern und Merzen, äh, Motzen.

Bayern:

Das Schweigen der Lämmer

Es ist beschlossen: Ab dem Sommer muss an Bayerns Schulen zum Schulabschluss stets die Bayernhymne gespielt werden. Mitsingen ist offiziell optional. Aber wir freuen uns schon auf Beobachtungen wie bei der Nationalelf vorm Länderspiel: Warum singt der nicht mit? Sehr verdächtig!

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.