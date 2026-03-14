Der Südwest-Klassiker zwischen dem FCK und dem Karlsruher SC steigt am Sonntag zum 69. Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir blicken auf drei besondere Derbys.

Es ist das, was als „Evergreen“ aus dem Englischen den Einzug in die deutsche Sprache gefunden hat. Schon 68 Mal standen sich der 1. FC Kaiserslautern und der Karlsruher SC seit dem Zweiten Weltkrieg gegenüber. Genug Tradition für ein echtes emotionales Derby, das durch die geographische Nähe – zwischen beiden Stadien liegen nur 90 Kilometer – angeheizt wird. Dass die Lauterer Ultras eine Fanfreundschaft mit dem beim KSC ungeliebten VfB Stuttgart pflegen, bringt weitere Brisanz in die Angelegenheit.

25 Mal ging bisher der FCK bisher als Sieger vom Platz, 16 Mal der KSC. Es gab außerdem 27 Unentschieden. Vor der 69. Auflage des Pfalz-Baden-Duells im mit fast 50.000 Zuschauern wahrscheinlich ausverkauften Fritz-Walter-Stadion am Sonntag (13.30 Uhr) blicken wir auf drei ganz besondere Derbys zurück.

Rekordsieg mit Interimstrainer Ernst Diehl

Dem denkwürdigen Kantersieg ging ein Trainerwechsel voraus. Der auf dem Betzenberg eher unbeliebte Feldkamp-Nachfolger Rudi Kröner war im März 1983 entlassen worden, der legendäre Ernst Diehl – später auch Jugendtrainer des heutigen FCK-Coachs Torsten Lieberknecht – sprang ein. Ein junger Außenverteidiger, der Im Laufe seiner Karriere noch für viel Furore sorgen sollte, eröffnete den denkwürdigen Nachmittag am 26. März 1983. Der 2024 verstorbene Andreas Brehme, damals 23 Jahre alt, traf in der siebten Minute zum 1:0.

Danach sollte der KSC so richtig unter die Räder kommen. Treffer von Norbert Eilenfeldt (20., 34.), Torbjörn Nilsson (43., 71.), Hannes Bongartz (54.) und ein Eigentor von Steps Groß (85.), Vater des heutigen Nationalspielers Pascal Groß, sorgten für ein krachendes 7:0. Auch wenn – im Vergleich zu heute – „nur“ 14.600 Zuschauer auf dem Betzenberg diesen Triumph sahen, war es aus Lauterer Sicht ein Spiel für die Ewigkeit. Es ist bis heute - zusammen mit dem 7:0 gegen den FC Bayern (!) im Jahr 1970 – der höchste Bundesliga-Sieg des FCK.

Der KSC stieg am Saisonende ab, revanchierte sich aber ein halbes Jahr später im Wildparkstadion für die denkwürdige Klatsche, als die Badener die Roten Teufel mit einem 5:4 nach Elfmeterschießen in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal kegelten.

Vom Abstieg und Pokalsieger

In den 90er Jahre erlebte der KSC unter Kult-Trainer Winnie Schäfer goldene Zeiten. Wir erinnern uns an das sagenhafte 7:0 im UEFA-Pokal gegen den FC Valencia in der Saison 1992/1993. Seine schwerste Niederlage brachte Schäfer aber der FCK bei – im DFB-Pokalfinale 1996, das aus Lauterer Sicht unter traurigen Vorzeichen über die Bühne ging. Die Tränen Andi Brehmes an der Seite von Rudi Völler nach dem 1:1 in Leverkusen, das den ersten Bundesliga-Abstieg in der Geschichte des FCK besiegelte, waren gerade getrocknet, als sich die Pfälzer sieben Tage später auf zum Finale nach Berlin machten. Der KSC, bei dem damals große Namen wie Thomas Häßler, Jens Nowotny oder Thorsten Fink aufliefen, ging als klarer Favorit gegen die angeschlagenen Roten Teufel ins Endspiel. Doch ein Freistoßtor von Martin Wagner in der 42. Minute brachte die Lauterer in Führung – und der von Eckhard Krautzun trainierte FCK schipperte den knappen Vorsprung mit ganz viel Betze-Kampf ins Ziel.

„Heute schwitze ich nur. Letzte Woche habe ich geweint“, sagte Brehme, nachdem der Pokal zum zweiten Mal nach 1990 in die Pfalz gegangen war. Torschütze Wagner meinte, durch den Triumph könne der FCK zumindest „für ein paar Stunden“ das Abstiegstrauma vergessen. Der 25. Mai 1996 ist so in die Vereinsannalen eingegangen, zumal sie den ideellen Startpunkt des folgenden Fußball-Wunders bildete. Unter Krautzuns Nachfolger Otto Rehhagel stiegen die Lauterer direkt wieder auf, und wurden als Aufsteiger in der Saison 1997/1998 sensationell zum vierten Mal Deutscher Meister.

Missglücktes Betze-Comeback: Trainer Friedhelm Funkel beim Derby gegen den KSC im Februar 2024. Foto: IMAGO/Eibner

Funkels furchtbare Rückkehr auf den Betzenberg

Friedhelm Funkel kehrte als der Mann auf den Betzenberg zurück, der eine völlig verkorkste Saison irgendwie noch in geordnete Bahnen lenken sollte. Der Trainer-Routinier, Anfang der 80er Jahre als Profi beim FCK, sollte die Roten Teufel in der Saison 2023/2024 nach den Beurlaubungen von Dirk Schuster und Dimitrios Grammozis vor dem Abstieg retten. Sein erstes Heimspiel am 24. Februar 2024: das Derby gegen den KSC.

Zur Pause stand es noch 0:0, doch dann ging es dahin. Die Karlsruher konterten den FCK gnadenlos aus, am Ende gab es nach einer schmerzhaften 0:4-Klatsche harsche Reaktionen aus der Westkurve. „Wir haben uns abschlachten lassen“, bekundete Marlon Ritter. Auch Funkel hatte an diesem Nachmittag zu knabbern. „Es ist so bitter, das erste Heimspiel so zu verlieren. Die Mannschaft hat noch nicht die Stabilität, wie ich sie mir vorstelle. Das Ergebnis ist auch für die Spieler nicht leicht zu verarbeiten“, sagte der 70-Jährige. Funkel zog in der Woche nach dem Derby-Debakel im Training die Zügel an – und bekam die Kurve. Das nächste Spiel gewann der FCK 3:0 gegen Hansa Rostock, am Saisonende gelang der Klassenverbleib.

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