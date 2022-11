Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, ist für seine sprunghaften Entscheidungen berüchtigt. Doch das, was seit einer Woche beim Kurznachrichtendienst Twitter passiert, stellt alle vergangenen Kapriolen in den Schatten. Angestellte werden entlassen und wieder zurückgeholt, Funktionen eingeführt und wieder gestoppt: Seit der 51-jährige US-Tech-Milliardär Twitter besitzt, geht es dort drunter und drüber. Nachdem Musk Ende vergangener Woche die Hälfte der bis dahin 7500 Angestellten per E-Mail gefeuert hatte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg kurz darauf, das Unternehmen versuche, wichtige Mitarbeiter wieder zur Rückkehr zu bewegen. Anscheinend war Musk inzwischen klar geworden, dass ein Unternehmen wie Twitter nicht als One-Man-Show funktionieren kann.

Aber nicht nur für Mitarbeiter glichen die vergangenen Tage einer Achterbahnfahrt. Auch die Twitter-Nutzer mussten unter dem von Musk angerichteten Chaos leiden. Ein großes Verwirrspiel gab es bei dem Häkchen, das bislang für ein gewisses Maß an Authentizität bei Twitter stand. Der weiße Haken auf blauem Grund soll künftig allen Abo-Kunden gegen acht US-Dollar pro Monat offenstehen, dafür sollte für bereits verifizierte Accounts von Unternehmen oder Promis ein graues Häkchen eingeführt werden. Dieses wurde aber am Mittwoch nur wenige Stunden nach der Einführung gestoppt, was viele Twitter-Nutzer ratlos zurückließ.

Ein Ende des Chaos ist nicht in Sicht. Eine Nachricht von Musk auf Twitter lautete kürzlich: „Bitte beachten Sie, dass Twitter in den kommenden Monaten viele dumme Dinge tun wird. Wir behalten, was funktioniert, und ändern, was nicht funktioniert.“ Wenn es doch nur so einfach wäre.