Die neuen Lieferkettengesetze sollen sicherstellen, dass auch Arbeiter in ärmeren Ländern ein gutes Leben führen können. Wer sich in Bangladesch umhört, dem weltweit zweitgrößten Textilexporteur, bekommt Zweifel.

Khalid Hossain kommt ins Schwärmen, wenn er von den Entwicklungen in seiner Branche, der Textilwirtschaft, berichtet. „Wir befinden uns auf einer aufregenden Reise“, ruft der Mann im beigen Anzug, während er ein Mikrofon dicht vor seinen Mund hält. Dutzende Studierende sitzen ihm in einer Aula gegenüber und machen fleißig Notizen. „Wir machen wirklich große Fortschritte“, wiederholt Hossain. Und das sei für alle hier Anwesenden eine gute Nachricht. Denn wenn sie erst fertig studiert haben, werde es für sie mehr gute Jobs geben als je zuvor.

An einem Vormittag sitzt Hossain auf dem Podium eines Hörsaals der BGMEA University of Fashion and Technology, einer der führenden Hochschulen für alle möglichen Spezialfächer rund um Textilien in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Als führender Vertreter der Bangladesh Apparel Exchange, einem Verband der hiesigen Textilindustrie, weiß Khalid Hossain genau, wovon er spricht. „Wir können wirklich damit prahlen, was wir alles geschafft haben in den letzten Jahren.“ Die Branche werde nämlich nicht nur wachsen: Sie werde nachhaltig wachsen, also auch unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Belange.

Zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit

Kein Zufall, dass er so etwas bei genau dieser Veranstaltung sagt: Übersetzt trägt sie den Titel „Das Dilemma um den Textilhandel zwischen Bangladesch und Deutschland: Schnelles Wachstum mit Nachhaltigkeit in Einklang bringen.“ Immerhin nimmt Deutschland, Bangladeschs zweitgrößter Abnehmer von Exporten, seit kurzem eine Vorreiterrolle ein, wenn es um den Versuch der Vereinbarung dieser zwei oft widerstreitenden Ziele geht. Das 2021 verabschiedete Lieferkettengesetz soll sicherstellen, dass künftig Menschenrechte und Umweltstandards geschützt werden.