Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Leviathan – so heißt ein riesiges Gasfeld, das in den Gewässern vor Israel schlummert. Die EU will die Erschließung fördern, sie passt zum Brüsseler Ziel, unabhängig vom russischen Gas zu werden. Aber es gibt Zweifel, ob das gelingen kann. Und es gibt die Sorge, was die Bohrungen mit der Natur anrichten.

Aviad Scheinin spricht ganz leise: „Pottwale haben die lauteste Stimme in der Natur, aber niemand hört sie. Wir wollen ihre Stimme hörbar machen.“ Mit einem Fernglas