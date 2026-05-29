Der Flop der Dopingspiele lässt zwei Schlussfolgerungen zu. Aber nur eine macht Hoffnung.

Der spontane Reflex ist: einmal ganz tief durchatmen. Schließlich sind die ersten Enhanced Games, gemessen an den eigenen Ansprüchen, ein Flop gewesen. Die Macher der Dopingspiele in Las Vegas hatten nichts Geringeres angekündigt als eine neue Ära des Sports. Sprinter, Schwimmer und Gewichtheber sollten Weltrekorde am Fließband produzieren und demonstrieren, wozu der menschliche Körper fähig ist, wenn man ihn nur optimal zu manipulieren weiß. Die Botschaft, die sie sendeten, war nun aber: So spektakulär ist das alles gar nicht. Auch der überzüchtete Supermensch ist offenbar nur ein Mensch.

Nur ein einziger inoffizieller Weltrekord sprang heraus, der Grieche Kristian Golomeev schwamm die 50 Meter Freistil in 20,81 Sekunden und unterbot die bisherige Bestzeit um die Winzigkeit von sieben Hundertstelsekunden. Nicht ausgeschlossen, dass ihm der Ganzkörperanzug, den er dabei trug, einen größeren Vorteil einbrachte als all das, was er in seinen Körper pumpte. Der Schwimmweltverband hat solche technischen Hilfsmittel schon vor vielen Jahren verboten, nun half Textilindustrie womöglich mehr als die Pharmaindustrie. Über die Millionengage wird sich Golomeev trotzdem freuen.

Räumte in Las Vegas ab, mit ärztlicher Unterstützung: der griechische Schwimmer Kristian Gkolomeev. foto: dpa

Die Organisatoren zeigten sich indes enttäuscht. Man habe mehr Weltrekorde erwartet, sagte Maximilian Martin, der Geschäftsführer der Enhanced Games. Aber Live-Sport sei eben nicht planbar. Knapp 40 Sportler haben sich einige Wochen zuvor in Abu Dhabi getroffen, um sich unter ärztlicher Aufsicht die für sie idealen Doping-Cocktails aus Epo, Testosteron und Wachstumshormonen verabreichen zu lassen. Wer was und wie viel davon genommen hat, wurde nicht bekannt. Der Sport stand bei den Enhanced Games nur im Hintergrund. Vor allem war es eine Werbeveranstaltung für vermeintlich lebensverlängernde Mittelchen. Ein Markt, der wächst.

Das Widersinnige dieser Veranstaltung: Drei Athleten verzichteten, so sagen sie, auf das Doping-Camp vorab – und dominierten ihren Wettkampf. US-Sprinter Fred Kerley siegte über die 100 Meter in 9,97 Sekunden. Mit dieser Zeit wäre er bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris nicht einmal ins Finale gekommen. Dort gewann er Bronze. Doch direkte Vergleiche mit „normalen“ Wettbewerben verbieten sich, dazu waren die Enhanced Games schlicht zu schwach besetzt. Es waren gute Athleten am Start, keine Frage, aber die ganz großen Namen erlagen nicht der monetären Versuchung dieses Menschenexperiments – mit nicht absehbaren Folgen für den eigenen Körper.

In der Anonymität steckt Erstaunliches

Der organisierte Sport geißelte die Veranstaltung in Las Vegas, seit die Idee der Enhanced Games entstanden ist. Und doch ist Doping eines des großen Probleme des Sports, selbst wenn sich die Anti-Doping-Jäger auf einem guten Weg glauben. In anonymen Befragungen räumen erstaunlich viele Athleten Betrug ein — oder verweigern die Antwort gleich ganz. Bei einer Studie der deutschen Sporthilfe war es 2012 unter 1150 Athleten fast die Hälfte.

Wenn nun diejenigen, die offiziell dopen, langsamer sind als die, die „sauber“ sind, könnte das bedeuten, dass Training, Fleiß, Ernährung, Talent oder die Tagesform eben doch wichtiger sind. Oder es bedeutet, dass die anderen einfach besser dopen – präziser, in kleineren Dosen, über einen längeren Zeitraum hinweg. Nur eine der beiden Möglichkeiten gibt einem ein gutes Gefühl.