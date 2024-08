Volker Kitz hat sich intensiv um seinen an Alzheimer erkrankten Vater gekümmert und darüber ein Buch geschrieben. Im Interview spricht er unter anderem über die Liebe in Zeiten der Demenz, ob man sich den Tod der eigenen Eltern überhaupt wünschen darf, und was man Mutter und Vater schuldig ist.

Herr Kitz, die meisten Menschen werden irgendwann alte Eltern haben. Viele fragen sich: Sind Kinder eigentlich verpflichtet, sich um sie zu kümmern?

Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Meine Mutter ist bereits vor 20 Jahren bei einem Unfall gestorben. Seitdem hat mein Vater alleine in meinem Elternhaus im Odenwald gewohnt. Irgendwann war klar, dass er dort nicht mehr zurechtkommt. Ich habe keine Kinder, bin freier Schriftsteller und flexibel. Darum habe ich mich gefragt: Soll ich zu ihm ziehen? Von Berlin zurück aufs Dorf? Das hätte etwas Biblisches gehabt. Der Sohn kehrt zum Vater zurück, um ihn aus dem Leben zu begleiten.

Wie haben Sie sich entschieden?

Ich habe mich dagegen entschieden, denn dafür hätte ich mein Leben aufgeben müssen. Stattdessen habe ich meinen Vater in ein Pflegeheim in Berlin geholt, ganz in der Nähe meiner Wohnung. Die Entscheidung ist mir schwergefallen. Ich habe versucht, sie zu kompensieren, indem ich ihn alle ein, zwei Tage für einige Stunden besucht habe. Letztlich muss jedes Kind selbst entscheiden, zu was es sich verpflichtet fühlt. Die Antwort hängt vom Verhältnis ab.

Heim oder nicht? Wie soll man seine Eltern pflegen?

Ich habe häufiger den Satz zu hören bekommen: