Blasmusik ist weniger Corona-ansteckend als Chorgesang. Singende Menschen übertragen das Virus viel stärker als Musizierende mit Instrumenten. Zu diesem Schluss kommt eine in dieser Woche veröffentlichte Studie des Göttinger Max-Planck-Instituts. „Das risikoreichste Instrument ist die Stimme“, heißt es dort. „Denn beim Singen und Sprechen bringen infizierte Personen in der gleichen Zeit mehr als 500-mal mehr Partikel in die Luft, die Viren enthalten können, als beim ruhigen Atmen.“ Eine gute Nachricht für das Oktoberfest. Zumindest für die Blaskapellen. Wenn nicht die grölende Masse vor der Bühne wäre. Aber was ist schon Corona, wenn die Wiesn ruft?