Die Pandemie hat viel Leid und hohen Schaden verursacht. Sie hat aber auch die Arbeitswelt verändert. Einige Notizen aus der Forschung.

Hohe Kosten

In den Corona-Jahren 2020 und 2021 gab es in Deutschland einen Wertschöpfungsausfall in Höhe von rund 350 Milliarden Euro – das hat der Makroökonom Michael Grömling vom Institut der deutschen Wirtschaft Anfang 2022 berechnet. Zugrundegelegt hatte er dafür einen Konjunkturverlauf ohne Krise. Dabei berechnete er Konsumeinbußen von 270 Milliarden Euro und ein Minus an (nicht getätigten) Investitionen von rund 60 Milliarden Euro. Pandemiebedingte Staatsausgaben und vor allem der Außenhandel hätten aber im zweiten Corona-Jahr die gesamtwirtschaftlichen Einbußen merklich abgedämpft. 2024 hat der Wissenschaftler seine Rechnung erneuert und die Kosten der Energiekrise 2022 dazu gerechnet. Sein Ergebnis: Der Ausfall an gesamtwirtschaftlicher Bruttowertschöpfung durch beide Krisen lag insgesamt etwa bei 545 Milliarden Euro. Sein Fazit: Pandemie plus russische Invasion in der Ukraine und die damit einhergehenden geopolitischen Verwerfungen hätten die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland stillgelegt. Die gesamtwirtschaftliche Leistung komme seit geraumer Zeit nicht mehr über das Niveau des Jahres 2019 hinaus.

Mobiles Arbeiten

Videokonferenzen statt Dienstreisen, virtuelle Hauptversammlungen statt Präsenzveranstaltungen, mehr Mobile Arbeit und Homeoffice: Die Pandemie hat Arbeitsformen verändert. War etwa Arbeit im Homeoffice vor der Pandemie nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung nur sehr privilegierten Beschäftigten zugänglich, hat sich dieser Kreis vergrößert. So beliebt Homeoffice jedoch ist: Es birgt auch Risiken. Für Arbeitnehmer etwa mehr Überstunden, für Arbeitgeber Reibungsverluste im Team. In vielen Unternehmen gibt es mittlerweile Regeln dafür. In der BASF gibt es keine konzernweite Vorgabe, wie viele Tage Mitarbeiter mobil oder vor Ort arbeiten; flexibles und mobiles Arbeiten war bereits vor der Pandemie möglich. Dort gibt es allerdings seit 2012 eine Betriebsvereinbarung, die kürzlich aktualisiert wurde.

Digitaler Schub

Jeder zehnte Betrieb hat pandemiebedingt zusätzlich in 4.0-Technologie investiert: Das ergab eine Befragung von knapp 3000 deutschen Betrieben durch mehrere Forschungsinstitute 2023. Investiert wurde demzufolge vor allem in Technologien, die Homeoffice und digitale Kommunikation ermöglichten. Dabei, stellten die Forscher fest, hätten vor allem jene investiert, die digital erfahren waren. Unerfahrene Unternehmen hätten kaum aufgeholt. Damit habe sich der digitale Graben in der Unternehmenslandschaft vergrößert.