Bei Hitze sind sie cool: Ältere Hof-Häuser, die Bewohnern eine Klimaanlage ersparen.

Mehr als 5 Grad kälter als draußen ist es in unserem betagten Hofhaus. Der begrünte Hof, der das Haus vom Nachbarn trennt, wirkt wie eine Schleuse mit einem einzigartigen Mikroklima, geschützt vor Wind und Wetter. Hofhäuser wurden bereits im alten Ägypten und später in Rom errichtet. In Spanien und Südamerika wurde die Idee anhand des Patio weiterentwickelt und breitete sich im Süden aus. Die Haus-Hof-Bebauung bietet außerdem maximale Privatsphäre, da der Hof nicht oder kaum einsehbar ist. Vergessen Sie das frei stehende Einfamilienhaus, den Wohntraum der Fünfzigerjahre, den die Grünen – teils zu Recht – unter Beschuss nehmen. Denn es hat eine sehr schlechte Energie- und Ökobilanz. Immer wieder neue Flächen müssen dafür versiegelt werden. Auch später verursacht das Haus klimaschädliche Emissionen, etwa durch stromfressende Klimaanlagen, während das alte Hofhaus von sich aus „cool“ ist.