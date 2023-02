E G’ständnis: Mei Mitbewohnerin war johrelang bei de Anonyme Aageheeriche vun emme FCK-Fan.

Saache mer’s ääfach, wie’s isch: Mei Mitbewohnerin war johrelang Mitglied in enre Selbschthilfegrupp. Jap. Sie hot in dere Zeit nit gern driwwer gered’t. Sie war ääfach äämol in de Woche oowends fort. Ich wääß bis heit nit, wu die Gruppetreffe waren, ich wääß blooß: Nooch zwää, drei Stunn war se widder dehääm, un es isch ihre hinnenooch e klää bissel besser gange. Sie war, jetzt derf ich’s verroote, bei de „Anonyme Aageheeriche vun emme FCK-Fan“ (AAFCKF).

De Schritt an die Effentlichkeit war ihr Entscheidung. „Es war ääfach nit auszuhalte“, saacht se. „Du lebscht Johr fer Johr un Daach fer Daach mit jemand z’samme, der schunn viel länger am FCK hängt wie an dir. Jemand, der die Wochedaache unnerdäält in ,Spieldaach’ un ,Warte uff de Spieldaach’. Jemand, der zwäämol am Daach in de Garte geht un sein halwe Quadratmeter Betze-Rase streichelt, wu er gezoche hot aus emme klänne Stickel, des er 1998 nooch’m Wolfsburg-Spiel aus em Stadion geklaut hot. Jemand, der heimlich in seim Schrank FCK-Bettwesch versteckelt, fer den Daach, wu ...“ Sie schluckt. „Du lebscht mit jemand z’samme, der jedes Betze-Spiel mitlebt, als wär’s e OP an seim eichene offene Herz. Un dann steichen se ab, erscht in die zwätt, dann in die dritt Liga un dann schiergar noch in die Regionalliga. Sie spielen jedesmol so grotteschlecht, dass dir die Luft wegbleibt, un es Äänziggschde, was noch schlimmer isch, isch es Chaos in de Fiehrung. So geht des zeh Johr, nä, 15 Johr lang.“

Sie holt dief Luft. „Un du erlebscht, wie in deim Partner die Hoffnung immer weiter breckelt mit jedem Nackeschlaach. Un wie se nie ganz sterbt, egal, wie oft er blärrt ’Ich geh nimmi nuff!’ un ’Ich tret de Fernseh kaputt!’. Im Wochekalenner steht immer noch ,Spieldaach’ un ,Warte uff de Spieldaach’, ach wann du de Name vum neggschte Geechner noch nie g’heert hoscht. Du siehscht, wie dein Partner zugrundgeht. Do brauchscht du ääfach jemand zum Redde.“

„Un jetzt?“, unnerbrech ich se mit emme demonschtrativ brääte Strahle.

„Die Selbschhilfegrupp hot sich uffgeleest“, saacht se. „Es isch wie e Wunner“, saacht se. „Denk blooß nit ää Segunn an die FCK-Bettwesch, mein Freund!“, saacht se.

Werd schunn noch. Olé-olé!

Ich mään jo blooß.