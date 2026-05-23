Seit Jahren kämpfen Bürger in der Westpfalz gegen illegale Entsorgungspraktiken einer Baufirma. Interne Dokumente zeigen, wie die Chefs Behörden lange vorführten.

Im März endete am Amtsgericht Kaiserslautern ein denkwürdiger Prozess. Der Otterberger Bauunternehmer Kilian S. wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt, weil er in der Westpfalz eine illegale Deponie für Erde und Bauschutt betrieben haben soll. Seit mehr als zehn Jahren hält der Fall die Menschen im Raum Otterberg (Kreis Kaiserslautern) schon in Atem – ein Ende ist noch nicht in Sicht. Aus einem Nachbarschaftsstreit um illegal entsorgte Erde im Ortsteil Drehenthalerhof hat sich ein Umweltskandal entwickelt, der mehrere Behörden beschäftigt und zwischenzeitlich bis zur Spitze des Umweltministeriums hochkochte.

Die RHEINPFALZ am SONNTAG hat im Anschluss an das Urteil erstmals Zugang zu Hunderten Seiten Gerichtsakten erhalten. Die Redaktion hat außerdem mit mehreren Verfahrensbeteiligten gesprochen und konnte weitere interne Dokumente einsehen. Aus diesen Informationen lässt sich ein detailreiches Bild des Falls zeichnen. Es geht dabei um Macht, Angst und letztlich die Erkenntnis, dass gewiefte Umweltsünder den Behörden oftmals einen Schritt voraus sind.

Im Zentrum dieser Geschichte stehen der Otterberger Landwirt Egon S. und später auch sein Sohn, Kilian S. Über die Jahre baute Egon S. den Familienbetrieb zu einem Unternehmen für Abbruch- und Erdarbeiten aus. Egon S. ist ein Macher, der unermüdlich arbeitet und sich ein kleines Imperium erschaffen hat. Grundbesitz, Immobilien sowie ein großer Fuhrpark mit Lastwagen und Baumaschinen gehören ihm.

Im Zentrum: der Drehenthalerhof

Wo gebaggert wird, da fällt viel Abfall in Form von Erde und Schutt an. Und der muss weg, am besten kostengünstig. S. bedient sich dabei einer Methode, die unter Baufirmen beliebt ist. Er lässt den überschüssigen Erdaushub von Baustellen auf landwirtschaftlichen Flächen abkippen – viele davon im Familienbesitz. Jedoch holt er sich dafür nicht immer die erforderliche Genehmigung bei den Behörden ein. Besonders viel Erde landet im Ortsteil Drehenthalerhof und auf dem benachbarten Weinbrunnerhof, wo dem Unternehmer ein Gehöft samt angrenzendem Wiesental gehört.

Aktenberg: Fast tausend Seiten Akten wurden im Prozess am Amtsgericht offengelegt, darunter Fotos, Korrespondenzen und Aktenvermerke. Foto: Maximilian Hempel

Schon im Jahr 2015 wird die Kreisverwaltung Kaiserslautern deshalb aktiv. Schriftlich teilt sie S. mit, dass er den Weinbrunnerhof als ungenehmigten Lagerplatz für Erde und Schutt nutze, und bringt schon damals den Begriff der illegalen Deponie ins Spiel. S. reagiert und räumt einige Monate später das Gelände. Doch in den kommenden Jahren steuern immer wieder Lastwagen mit Erde und Schutt das Grundstück an und kippen ihre Ladung dort ab.

Dieses Vorgehen hat System. Der Unternehmer schafft regelmäßig erst Fakten, die Kreisverwaltung kann darauf lediglich reagieren und die Beseitigung anordnen – was mitunter Wochen oder Monate dauert. Die Fälle häufen sich wie die Erdhügel. Im Frühling 2021 listet die Kreisverwaltung in einem Schreiben an die Familie S. verschiedene Flächen auf. Die meisten davon sind im Raum Otterberg, aber auch in Sembach, Heiligenmoschel oder Hochspeyer (alle Kreis Kaiserslautern) haben die Beamten Fälle ausgemacht, in denen sich Vater und Sohn aus ihrer Sicht nicht an geltende Gesetze halten.

Gefühl, sich alles erlauben zu können

Von Jahr zu Jahr seien es mehr Erde und Schutt geworden, die in der Landschaft landeten, sagt einer, der selbst jahrelang mit dem Unternehmer zu tun gehabt hat und nicht namentlich genannt werden möchte. Irgendwann sei seiner Meinung nach ein Gewöhnungseffekt eingetreten. S. habe offenbar das Gefühl gehabt, er könne machen, was er wolle.

Schon früh bemerken die Behörden auf dem Weinbrunnerhof die Aktivitäten der Baufirma. Foto: Amtsgericht Kaiserslautern / oho

Die Verantwortlichen bei der Kreisverwaltung sind nicht untätig. Regelmäßig schreiben sie den Unternehmer an, weisen ihn auf die Rechtslage hin und treffen sich zu Ortsterminen mit ihm. Doch sie müssen mit anschauen, wie immer mehr Lkw immer mehr Erde abkippen. In Otterberg laufen Bürger spätestens im Jahr 2021 gegen die Entsorgungspraxis Sturm. An manchen Tagen donnern Dutzende Lastwagen durch den 400-Seelen-Ortsteil Drehenthalerhof. Immer wieder beschädigen Baumaschinen Waldwege und knicken Bäume um. Regelmäßig treffen sich deshalb Behördenvertreter zu runden Tischen, bei denen das Vorgehen in der Causa besprochen werden soll. Einige der Gesprächsprotokolle liegen der Redaktion vor.

Spuren verschleiert

Seine Spuren verschleiert S. geschickt. Auf dem Papier ist seine Frau Geschäftsführerin und alleinige Gesellschafterin der Firma. Die Lastwagen, die für die Firma fahren, sind hingegen auf S. als Privatmann zugelassen. So besteht auf dem Papier keine Verbindung zwischen den illegal abkippenden Lastwagen und der Baufirma. Bei jedem einzelnen Delikt stehen die Behörden vor der Frage, wer eigentlich der richtige Adressat ist.

Der Unternehmer und seine Angestellten spielen zudem Katz-und-Maus mit den Behörden. Von einem ehemaligen Angestellten erfährt die RHEINPFALZ etwa, dass sich Chef und Mitarbeiter untereinander warnen würden, wenn wieder einmal eine Polizeistreife anrückt. Einmal erwischt, wird die Aussage verweigert oder es werden nur dürftige Angaben zur Sache gemacht.

Jahrelang landen auf diesem Grundstück im Weinbrunnerhof Erde und Schutt von Baustellen. Die Aufnahme stammt von 2022. Foto: Amtsgericht Kaiserslautern / oho

Eine Gruppe Bürger lässt jedoch nicht locker, obwohl sie wissen, dass nicht jeder dieses Engagement gerne sieht. Gleichzeitig geraten sie mit Bauunternehmer S. aneinander. Auf Kritik an seiner Person reagiert er schnell mit Drohungen, manchmal sogar mit Gewalt. Einige Vorfälle landen vor dem Amtsgericht Kaiserslautern, wo Egon S. später zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt wird.

Ungeklärt sind bis heute eine ganze Reihe von Vorfällen, die in engem Zusammenhang mit der Kritik von Anwohnern an der illegalen Entsorgungspraxis stehen sollen. Der damalige Ortsvorsteher des Drehenthalerhofes, Martin Klußmeier, wird Anfang 2023 von Unbekannten auf dem Weg zur Arbeit überfallen und mit Reizgas besprüht. Kurz danach landet eine anonyme Morddrohung in Klußmeiers Briefkasten. Er tritt daraufhin von seinem Amt zurück – in Todesangst, wie er sagt. Im Dezember 2023 brennen in einer Nacht zwei Autos: der Wagen einer Revierförsterin und der einer Grünen-Stadträtin, die beide den Unternehmer kritisiert hatten. Wer für die Taten verantwortlich ist, kann trotz intensiver Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht aufgeklärt werden.

Klima der Angst

Auf dem Drehenthalerhof ist inzwischen von einem Klima der Angst die Rede. Eingeschüchtert und überlastet sind auch Behördenmitarbeiter, wie aus internen Gesprächsprotokollen und Zeugenaussagen später bei Gericht hervorgeht.

In den internen Protokollen steht auch, dass die Behörden fieberhaft nach einer Lösung suchen, um den Aktivitäten der Firma Einhalt zu bieten. Die Beteiligten sind überzeugt, dass S. das illegale Abkippen auf Feldern und Wiesen dazu nutzt, um sich bei der Entsorgung einen Kostenvorteil gegenüber Wettbewerbern zu verschaffen. Doch es wird ständig um Zuständigkeiten gerungen. Mal sind die Untere Naturschutz- , Abfall- oder Baubehörde beim Kreis verantwortlich, mal Landesforsten, mal die Stadt oder die Verbandsgemeinde.

Bewegung kommt in die Sache, als die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd im Frühjahr 2024 einen Teil des Falls an sich zieht und das Gelände im Weinbrunnerhof als illegale Deponie einstuft. Die Kreisverwaltung musste die SGD Süd regelrecht zu dem Schritt zwingen. Zwei Mal, das wird aus Gerichtsakten ersichtlich, will die Kreisverwaltung den Fall an die SGD Süd abgeben. Die kommt jedoch zu einem anderen Urteil und verweist auf die Zuständigkeit der Unteren Abfallbehörde. Erst als die Kreisverwaltung im Herbst 2023 eine externe Anwaltskanzlei einschaltet, die den Fall rechtlich einordnet, scheint die SGD Süd überzeugt und gelangt zu einer Neueinschätzung. Die Entscheidung ist längst überfällig. Vater und Sohn nutzen das Gelände regelmäßig, um Erdaushub von Baustellen der Region dort zu entsorgen.

Im Dezember 2023 brannten in einer Nacht mehrere Autos von kritischen Bürgern. archivFoto: Polizei / oho

Nun ist auch die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern involviert. Der Fokus der Ermittler liegt in Sachen Deponie auf dem Sohn des Bauunternehmers, Kilian S. Er führt hinter den Kulissen inzwischen als technischer Leiter das Unternehmen, wie er später bei Gericht einräumen wird. Offiziell ist weiterhin seine Mutter Geschäftsführerin.

Gutachter in Sorge um sein Leben

Vorher muss sich jedoch Egon S. wieder einmal vor dem Amtsgericht Kaiserslautern verantworten. Die Kreisverwaltung Kaiserslautern konnte nachweisen, dass er mit Diesel verunreinigte Erde auf einem Feldweg am Drehenthalerhof abgekippt hat. Während des Verfahrens kommen bemerkenswerte Vorgänge ans Licht.

Ein Bodengutachter, der vom Gericht als Zeuge bestellt war, taucht zwei Mal nicht zur Verhandlung auf. Er muss von der Polizei zu Hause abgeholt und vorgeführt werden. Seine Begründung: Nach der Berichterstattung in der RHEINPFALZ über die brennenden Autos habe er Angst um sein Leben gehabt.

Wie groß war der Faktor Angst im Umgang mit der Firma? Fest steht: Selbst Mitarbeiter verschiedener Behörden hatten Angst vor Bedrohungen. Hier zu sehen: Ein Drohbrief gegen den ehemaligen Ortsvorsteher Martin Klußmeier aus dem Jahr 2023. archivFoto: privat / oho

Der angeklagte Seniorchef muss zudem einräumen, dass ein Entsorgungsnachweis, der ihn entlasten soll, gefälscht ist. Geholfen hatte ihm der Mitarbeiter einer regionalen Entsorgungsfirma. Eine Gefälligkeit für eine Ladung Brennholz, die den Mann später seinen Job bei dem Entsorger kostet. Der Sohn des Bauunternehmers wird ebenfalls vom Gericht der Lüge überführt. Er sollte für seinen Vater bezeugen, dass die Erde nicht in der Landschaft landete, sondern ordnungsgemäß entsorgt wurde. Das Verhalten des Angeklagten Egon S. bezeichnet der Vorsitzende Richter als „besonders dreist“.

Im Februar 2024 verurteilt das Amtsgericht Kaiserslautern Egon S. deshalb wegen des Umgangs mit gefährlichen Abfällen zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Spätestens jetzt ist klar: Das Unternehmergespann Vater-und-Sohn hat nicht nur Feinde. In der Region sind sie bestens vernetzt und so manch einer steht im Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen. Hinzu kommen jene, die den Unternehmern aus Angst vor Konsequenzen offenbar nicht in die Quere kommen wollen.

Angeklagter leugnet Vorwürfe

Im Frühling 2024 nehmen die Ermittler der Staatsanwaltschaft auch Junior-Chef Kilian S. unter die Lupe und erheben im Sommer Anklage gegen ihn. Zwei Jahre später, im März 2026, fällt am Amtsgericht Kaiserslautern ein Urteil.

Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass Kilian S. mittlerweile die Geschicke der Firma seines Vaters leitet und den Weinbrunnerhof als illegale Deponie für Erdaushub von Baustellen genutzt hat. Der Angeklagte stellt dies vor Gericht durch seinen Anwalt in Abrede. Er sei weder Chef des Unternehmens, noch vergebe er Aufträge zum Abkippen von Erde – schon gar nicht auf dem Weinbrunnerhof. Doch mehrere Indizien sprechen gegen diese Behauptung.

Im März 2026 fiel nach zwei Jahren ein erstes Urteil im Deponie-Prozess um den Weinbrunnerhof. Foto: Amtsgericht Kaiserslautern; Bearbeitung durch die RHEINPFALZ am SONNTAG

Da sind zum einen mehrere Anträge für Auffüllungen, die Kilian S. selbst bei der Kreisverwaltung in den vergangenen Jahren eingereicht hat und die immer wieder abgelehnt wurden. Zum anderen verstrickt sich der Angeklagte in Widersprüche. Gegenüber dieser Zeitung versicherte er im Frühjahr 2024 an Eides Statt, dass er seit geraumer Zeit Chef der Baufirma seines Vaters sei und per Whatsapp-Chat Aufträge an seine Mitarbeiter verteile. Das Gericht ist von der Schuld des Angeklagten überzeugt und verurteilt Kilian S. zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Auch dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Verwaltung wehrt sich gegen Kritik

Hätte diese Eskalationsspirale verhindert werden können? Diese Frage hat die RHEINPFALZ am SONNTAG Landrat Ralf Leßmeister (CDU) gestellt. Der Landrat und seine Verwaltung verwehren sich in einer schriftlichen Stellungnahme gegen Kritik, seine Verwaltung habe nicht früh genug und mit entsprechender Härte durchgegriffen. Er könne auch ausschließen, dass seine Mitarbeiter aus Angst ihre Aufgaben nicht in vollem Umfang wahrgenommen hätten. Es sei wichtig gewesen, in diesem „hochkomplexen“ Fall präzise zu ermitteln und die Verantwortlichen nachweislich festzustellen, um am Ende rechtssichere Verfahren auf den Weg zu bringen. Die Kreisverwaltung habe immer das getan, was nötig und möglich war. „In allen Fällen, in denen der Verursacher ermittelt werden konnte, wurde seitens der Kreisverwaltung das ihr zur Verfügung stehende sanktionsrechtliche Instrumentarium umgehend und vollumfänglich ausgeschöpft.“

Auf dem Drehenthalerhof ist mittlerweile Ruhe eingekehrt. Keine Lastwagen, keine illegalen Aufschüttungen mehr. Anfeindungen und subtile Drohungen gebe es weiterhin, berichten Anwohner auf Nachfrage. Die Behörden sind indes damit beschäftigt, verschiedene Verwaltungsabläufe gegen Vater und Sohn durchzusetzen. Auch die strafrechtliche Würdigung des Falles wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Egon S. und Kilian S. sind gegen die Urteile in Berufung gegangen. Der Anwalt von Kilian S. kündigte bereits an: „Dieser Fall wird durch die Instanzen gehen!“

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.