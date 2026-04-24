Mit dem Irankrieg beschleunigt US-Präsident Trump einen Trend, den er stoppen wollte: Chinas Macht wächst, während das Ansehen der USA empfindlich leidet.

Das 444 Tage lange Geiseldrama in der Teheraner US-Botschaft, das im November 1979 begann, hat sich tief in die Psyche der Amerikaner eingegraben. Tag für Tag sendeten die Fernsehsender Bilder von gefesselten US-Bürgern, denen die Augen verbunden waren. Eine militärische Rettungsaktion scheiterte kläglich. Das kostete US-Präsident Jimmy Carter 1980 die Wiederwahl.

Donald Trump, der amtierende US-Regierungschef, kann zwar laut US-Verfassung keine neue Amtszeit anstreben, würde es aber gerne. So oder so: Seine Partei steht vor Kongresswahlen im November, die darüber entscheiden, ob Trump weiter über parlamentarische Mehrheiten verfügt. Entgleitet Trump die Macht, weil es dem Iran abermals gelingt, die Weltmacht USA zu verwunden? Das Mullah-Regime hält durch, obwohl es militärisch eigentlich klar unterlegen ist. Trump mag sich mit seinem Gepolter – „uns kann niemand erpressen“ – einreden, er liege im Vorteil. In Wirklichkeit fehlen ihm die Trumpf-Karten, um in Teheran einen Machtwechsel zu erzwingen. Mit kleinen Schnellbooten schaffen es die iranischen Revolutionsgarden, die Straße von Hormus faktisch vom Welthandel abzuschneiden. Anders als andere Gegner Trumps, auch innenpolitische, lassen sie sich nicht einschüchtern.

Es läuft nicht, wie Donald Trump es sich vorgestellt hat. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Wie weit doch Wunschdenken und Wahrheit voneinander entfernt sind. Zu Beginn des Kriegs rief Trump den Iranern zu: Der Iran solle seine historische Chance auf Freiheit nutzen, und die USA würden jeden, der sich ergebe, leben lassen. Allein: Das Teheraner Regime ist auf religiösen Fanatismus gebaut. Diese Ausprägung des schiitischen Islam idealisiert noch immer den eigenen Märtyrertod. Die Islamische Republik musste in den 1980er-Jahren einen furchtbar blutigen Krieg gegen den Irak führen und hat ihn überstanden, indem sie sogar Kinder auf Minenfelder schickte. Diese Erfahrung war es auch, die dazu führte, dass sich der Iran mit Raketen bewaffnete, ein System von Milizen im Nahen Osten aufbaute und begann, an der Atombombe zu arbeiten.

Das Atomprogramm stoppen zu wollen, ist zwar richtig. Aber es mit einem Krieg zu versuchen, bei dem erst eine ganze Staatsführung ausgelöscht wird, bei dem Amerika systematisch zivile Infrastruktur „in die Steinzeit“ bombt? Das ist völkerrechtswidrig. Und es ist die bittere Folge eigener Fehler. 2015 gab es bereits einen Vertrag, Irans Nuklearprogramm einzuhegen. Trump hat ihn 2018 ohne Not aufgekündigt.

Der Iran wird auch jetzt nicht klein beigeben. Zumal er sich als Erbe der Jahrtausende alten persischen Zivilisation sieht. Was sind da neben dem Glanz der Könige Kyros und Darios die nicht einmal 250 Jahre seit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung? Trump sollte beherzigen, was US-General a. D. und Ex-CIA-Chef David Petraeus einmal gesagt hat: „Es gibt zwei Ansätze, Krieg zu führen: asymmetrisch und dumm.“ Wenn eine hypermoderne Tomahawk-Rakete Millionen kostet, aber eine Shahed-Drohne der Iraner nur 30.000 Dollar, ist klar, dass auch die mächtigste Militärmaschine der Welt an Etat-Mauern stoßen muss.

Die iranischen Revolutionsgarden sind kriegserprobt – seit 40 Jahren. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa

Die Kriegskosten an sich – geschätzte zwei Milliarden Dollar pro Tag – sind aber nur das eine. Trumps Regierung wird das Geld schon per Kreditaufnahme organisieren. Langfristig wird der Irankrieg aber Amerika geopolitisch schaden. Der Abstieg, der relative Machtverlust der USA gegenüber China, werde sich beschleunigen, sagt Risikoforscher Ian Bremmer von der Eurasia Group vorher.

Schon jetzt kontrolliert China 70 Prozent der Lieferketten für Technik zur Produktion und Nutzung erneuerbarer Energien. Angesichts der Verwerfungen am Öl- und Gasmarkt, die der von Trump und Israel am 28. Februar eröffnete Krieg angerichtet hat, wird sich mittelfristig die Energiewende beschleunigen, die Abhängigkeit der Welt von China erhöhen.

Dass die Volksrepublik selbst durch den vorübergehenden Mangel an Treibstoff oder die steigenden Preise am Weltmarkt getroffen wäre, sei nicht zu erkennen, so Bremmer. Zum einen hat China immense Reserven aufgebaut. Zum anderen ist Pekings Tankstelle Nummer 1 – die Russische Föderation – jederzeit bereit, zu Rabattpreisen einzuspringen. Zumal Trump zu allem Überfluss auch Handelssanktionen gegen Moskau aufgehoben hat, die als Strafe für den Ukrainekrieg verhängt worden waren.

Die Blockade der Straße von Hormuz hat die Welt ins Wirtschaftschaos gestürzt. Foto: Asghar Besharati/dpa

China profitiert noch aus einem anderen Grund. Um die nötigen Raketen und Bomben sowie Schiffe zur Verfügung zu haben, wurden sie vom US-Militär im großen Stil aus Ostasien und dem Pazifik abgezogen. Das Signal an traditionelle Alliierte wie Südkorea, Japan und Taiwan: „Am Ende des Tages müsst ihr selber vorsorgen.“ Europa kennt das schon, ist in der Ukraine nun mehr denn je auf sich gestellt. Auch Saudi-Arabien dürfte sich fragen, ob diese USA der richtige Partner für die Zukunft sind.

Innenpolitisch gibt es zwei Folgen des Irankriegs, die Washingtons Politiker besonders umtreiben. Erstens sind die Benzinpreise in Höhen geschnellt, die kein US-Präsident im Wahlkampf sehen will: bei vier Dollar die Gallone. Selbst wenn sie auf drei Dollar sinken würden – Trump hatte 2024 zwei Dollar versprochen. Zweitens: Israels Ansehen beim amerikanischen Wahlvolk ist derart im Keller, dass die traditionelle Mehrheit im US-Kongress für Militärhilfe an Jerusalem künftig in Frage stehen könnte.

Macht Trump sein Land zur Geisel, indem er noch länger einen Krieg führt, der Pandemie-ähnliche Folgen für die Wirtschaft hat? Dieser Waffengang könnte in den USA noch viel tiefere Spuren hinterlassen als das Teheraner Geiseldrama. Trumps Parteifreunden droht bei der Kongresswahl ein Debakel. Eine Antwort des Präsidenten auf die Frage, ob die Benzinpreise bis dahin gesunken sein dürften, spiegelt seine Planlosigkeit wider: „Vielleicht ein bisschen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.“

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