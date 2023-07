Eine intersexuelle Athletin siegt vor dem Menschengerichtshof. Doch es ist nur ein Teilerfolg.

Der Körper groß und muskulös, das Gesicht kantig, die Stimme tief. An diesem Sommertag 2009 ist vielen im Berliner Olympiastadion klar, dass etwas an diesem 18-jährigen Menschen anders ist – oder besonders? Nicht, dass er gerade Gold über 800 Meter bei der Leichtathletik-WM gewonnen hat, lässt manch einen die Stirn runzeln, sondern die Art und Weise. Er hat die anderen Starterinnen in Grund und Boden gelaufen. Die Blicke der Zuschauer sind skeptisch, einige pfeifen, die Fragen sind unangenehm: Ist das wirklich eine Frau? Kann das wirklich eine Frau sein? Was in diesem Moment die wenigsten fragen: Wie fühlt sich eine Frau, für die die Antworten keine Fragen sind. Wie entwürdigend muss das sein?

Was folgt, soll die Situation besser machen, doch das Gegenteil ist der Fall. Über das Ergebnis des Geschlechtstests spricht bald die halbe Welt: Caster Semenya aus Südafrika war ohne Eierstöcke und Gebärmutter geboren worden, dafür mit innenliegenden Hoden. Diese Tatsache führt zu einem hohen Testosteronwert bei der Leichtathletin. Das, so die Vermutung, verschaffe der Athletin einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrentinnen. Natürliches, körpereigenes Doping, sozusagen. Nur: Was bedeutet das? Eine befriedigende Antwort gibt es bis heute nicht. Vielmehr zeigt die Geschichte von Semenya, wie hilflos und überfordert der Sport im Umgang mit Intersexualität ist.

Beispiel für die Überforderung des Sports

In der vergangenen Woche hat die Leichtathletin nun einen Erfolg vor dem Europäischen Gerichtshof gefeiert. Die Juristen in Straßburg bestätigten, dass Semenya in der Vergangenheit diskriminiert wurde. Der Verband World Athletics hatte Semenya gesperrt, wieder für Wettkämpfe zugelassen und eine umstrittene Testosteron-Obergrenze eingeführt. Der Internationale Sportgerichtshof kassierte die Regel, Semenya gewann 2016 Olympia-Gold, mittlerweile ist sie dreifache Weltmeisterin. 2018 führte der Verband erneut Testosteron-Grenzwerte ein, die für die Strecken zwischen 400 Metern und einer Meile gelten – also inklusive Semenyas Paradedisziplin. Die Südafrikanerin versuchte sich erfolglos auf längeren Distanzen, über 5000 Meter verpasste sie die Olympianorm für Tokio 2021 um 22 Sekunden. Inzwischen greifen die Grenzwerte auch für die längeren Strecken. Ein „Angebot“ des Verbands, sie könne ihren Testosteronspiegel mit Medikamenten senken, lehnte die Athletin ab.

Caster Semenya ist ein Beispiel, die Überforderung des Sports greift in Fragen der Geschlechtsidentität jedoch viel weiter: Was ist mit Transsexualität? Oder mit Personen, die sich in ihrem Geschlecht nicht wohlfühlen? Non-binäre Menschen? Während die Akzeptanz in der Gesellschaft zu wachsen scheint, ringt der Sport um Lösungen: Es geht um Leistungsfähigkeit – und auch um Fairness unter den Konkurrenten. Die Fairness gegenüber dem Individuum scheint allzu oft auf der Strecke zu bleiben.

Zehn Jahre Kampf

Das Straßburger Urteil ist für Semenya Genugtuung – aber doch nur ein Teilerfolg. Starten darf sie weiterhin nicht. Die Richter können die Testosteron-Regel des Verbands nicht aufheben, sie prüfen lediglich Menschenrechtsverletzungen. Semenya gilt vielen als Vorbild, erfährt Unterstützung aus der Heimat und aus der Menschenrechtscommunity. Seit mehr als zehn Jahren kämpft sie für ihr Dasein als Frau. Dass sie diese Langstrecke bewältigt, ist beeindruckend. Dass sie sie aber zurücklegen muss, erscheint nicht weniger diskriminierend.