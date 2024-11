Eine Kugel, 37 Zahlenfelder: Was ist so faszinierend an Roulette? Temin Joguncic vom Casino Baden-Baden, der beste Croupier Deutschlands, klärt auf. Ein Besuch auf dem Parkett der Eitelkeiten.

Die Geste hat etwas Erhabenes. Lässig, aber sehr bestimmt schweift Temin Joguncic mit der flachen Hand am ausgestreckten Arm einmal rund über den Roulettetisch.