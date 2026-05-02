Hohe Dieselkosten und Zurückhaltung der Kunden bei der Urlaubsplanung: Das spürt auch das Reisebusgewerbe. Was versprechen sich Pfälzer Familienbetriebe vom Tankrabatt?

„Kein Dieselzuschlag!“: Pinkfarben und in großen Buchstaben wirbt so ein Busreiseunternehmen aus Niederbayern auf seiner Webseite. Möglich sei das aber nur, solange die Buchungszahlen stimmen, heißt es etwas kleiner darunter. Man möge also Freunde und Bekannte motivieren, mitzureisen. Damit ist die Lage der Branche auf den Punkt gebracht. Hohe Spritpreise auf der einen, Zurückhaltung bei den Kunden auf der anderen Seite, bringen auch manchen Firmenchef in der Pfalz um den Schlaf.

Von einer „sehr angespannten Abwartehaltung“ spricht etwa Bernhard Dürk. Der Inhaber von Dürk-Reisen aus Ludwigshafen ist stellvertretender Vorsitzender im Verband des Verkehrsgewerbes Rheinhessen-Pfalz. Von den Mitgliedern weiß er: Nicht alle geben ihre gestiegenen Kosten weiter – „aus Sorge, Kunden zu verlieren“. Und selbst wenn es Preisaufschläge gebe, würden diese die Mehrausgaben nicht decken. Gerade in Familienbetrieben, wie sie in der Pfalz in der Branche überwiegen, könne das schnell ans Eingemachte gehen.

Ein solcher Mittelständler, wie sie in Rheinland-Pfalz im Busgewerbe laut Landesverkehrsministerium in der Mehrheit sind, ist Rainer Pfadt. In zweiter Generation betreibt er in Germersheim sein Unternehmen. Er rechnet vor, was die Preiserhöhungen für ihn bedeuten. Alle 14 Tage fährt ein großer Tanklaster 30.000 Liter Diesel auf den Hof. Seit Beginn des Kriegs im Iran zahlt Pfadt nach eigener Aussage dafür im Schnitt etwa 20.000 Euro mehr. Formal seien Treibstoffaufschläge für gebuchte Reisen zwar möglich. Der 58-Jährige verzichtet aber darauf. „Ich habe die Hoffnung, dass es sich wieder beruhigt“, sagt er. Zumal der Aufwand einer Rückabwicklung für Betriebe wie seinen sehr hoch seien, sollten die Preise bis zum geplanten Reiseantritt dann doch wieder sinken.

Von Norwegen bis nach Süditalien

Die meisten der 50 Fahrer bei Pfadt sind im Linienverkehr unterwegs. Auch das ist laut Ministerium typisch. Eine genaue Anzahl der Firmen, Arbeitsplätze und landesweiten Umsätze in der Bustouristik kann ein Sprecher auf Nachfrage deshalb nicht nennen. Der Germersheimer Pfadt hat acht Reisebusse. Beim Urlaubsprogramm arbeitet er seit einigen Jahren mit den Busreiseunternehmen Eisinger aus Herxheim und Friedmann aus Schweighofen zusammen. Gemeinsam betreuen sie laut Pfadt etwa 250 Fahrten pro Jahr. Von Polen bis Norwegen, durch Schottland und bis in den Süden Italiens sowie nach Kroatien und Ungarn führen die Routen. Aktivreisen und Angebote für Alleinreisende, Erlebnis oder Erholung, Kultur oder Natur: Das Angebot ist breit gefächert. „Wir sind überall da, wo man mit dem Bus hinreisen kann“, fasst Pfadt zusammen.

Wer eine Busreise bucht, sucht gezielt Komfort und Geselligkeit, glaubt ein Pfälzer Anbieter. Foto: IMAGO/Norbert Schmidt

Die Kunden sind in der Regel zwischen 50 und 80 Jahre alt. Viele halten dem Unternehmen seit Jahren die Treue. Wer sich für eine Busreise entscheide, suche gezielt den Komfort und die Geselligkeit, glaubt Pfadt. Sogenannte „Best Ager“ sind laut Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen mit 91 Prozent Hauptzielgruppe der Bustouristik. Besonders beliebt: Kurz- und Tagesfahrten. Doch das Reiseverhalten wandelt sich. Menschen um die 60 sind heute eher individuell unterwegs, gerne mit dem Wohnmobil. Die Reiseplanung ist dank Internet deutlich einfacher als früher. Bundesweit liegt der Anteil von Busreisen bei Urlauben ab fünf Tagen bei knapp fünf Prozent. Das sind fast 3,5 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Fast 70 Prozent der Deutschen können sich laut einer Studie grundsätzlich eine Busreise vorstellen. Darin sieht das Verkehrsministerium „Potenzial für Rheinland-Pfalz als Tourismusland“. Die Landesregierung unterstütze Firmen mit zinsgünstigen Darlehen und Zuschüssen, etwa bei Investitionen in neue Antriebstechnologie. Noch ist der Anteil von E-Bussen im Reiseverkehr allerdings verschwindend gering.

Bis zu 50 Prozent weniger Neubuchungen

Die wirtschaftlich unsicheren Zeiten spürt Pfadt auch bei den Buchungszahlen. Gerade ältere Kunden würden derzeit bei zusätzlichen Ausgaben eher abwarten. Branchenweit sei die Anzahl der Neubuchungen seit Ende Februar im Vergleich zu den Vorjahren um 40 bis 50 Prozent zurückgegangen – ausgerechnet in der Zeit, in der üblicherweise der Urlaub für Sommer und Herbst gebucht wird. Schon jetzt sei absehbar, dass bei mehr Reisen als üblich die nötige Mindestanzahl an Gästen nicht erreicht werde. Zumal es derzeit anders als sonst so gut wie keine kurzentschlossenen Spätbucher gebe. Die Marktlage beeinflusse auch die Programmplanung. Üblicherweise wären bereits zu dieser Zeit die ersten Reisen für Frühjahr 2027 auf der Homepage ausgeschrieben. „Im Moment haben wir noch nichts veröffentlicht. Wir wissen schlicht nicht, wie wir die Omnibuspreise kalkulieren können“, sagt Pfadt.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen: Leichtfertig werde keine Reise abgesagt – und oft fahre man auch mit freien Plätzen. „Die Kunden freuen sich ja seit Monaten auf die Reise.“ Mit Blick auf die Treibstoffpreise und den Rückgang der Buchungen sagt Pfadt: „Wir sind von zwei Seiten gefangen.“ Jammern will er trotzdem nicht. Der Firmenchef aus Germersheim hofft stattdessen, dass der Tankrabatt in den nächsten Wochen eine Entlastung bringt.

Verbände: Tankrabatt alleine reicht nicht

Darauf setzt auch Markus Fuchs, Geschäftsführer der Omnibusreisen Gebrüder Nußbaum GmbH in Merzalben. „Wenn das sechs Monate so weitergeht, dann stöhne selbst ich“, sagt er. Doch noch sei die Mehrbelastung bei ihm „überschaubar“, nicht zuletzt weil er Verträge für Ausflugsfahrten mit Vereinen und Schulen nicht so langfristig schließt und damit besser auf Preisentwicklungen reagieren kann. Seine Flotte sei im Verbrauch sparsam, variable Kosten wie Sprit fielen im Vergleich zu Fixkosten bei ihm nicht so ins Gewicht, sagt Fuchs. Wird eine Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, sage er auch mal eine Fahrt ab. Kunden erlebt er insgesamt als einsichtig.

„Der Tankrabatt ist ein erster wichtiger Schritt“, betont Heiko Nagel. Als Geschäftsführer vertritt er den Verband des Verkehrsgewerbes Rheinhessen-Pfalz sowie die Dachorganisation Mobilität und Logistik Rheinland-Pfalz. Wie und wann die Entlastung tatsächlich bei den Firmen ankommt, sei abzuwarten. Der Bundesverband der Omnibusunternehmen fordert statt kurzfristiger Einzelaktionen „strukturelle Entlastungen“, etwa Bürokratieabbau sowie dauerhaft niedrigere Steuern und Abgaben bei der CO2-Bepreisung. Dass der Staat über Mehrwertsteuerermäßigung Flugzeug und Bahn als Reiseverkehrsmittel subventioniert, verzerre den Wettbewerb. Ein weiteres Problem: der Fachkräftemangel. Seit der Corona-Pandemie habe sich die Anzahl der Anbieter im Reiseverkehr aufgrund all dieser Faktoren „drastisch“ reduziert. In der Pfalz gibt es laut Nagel noch etwa ein Dutzend Veranstalter. Der Bus könnte im Tourismus eine umweltfreundliche, sichere Alternative sein, „wenn die Politik nicht immer weiter die Preise nach oben treiben würde“, sagt Unternehmer Dürk.