Reich wurde Breslau durch funkelnde Metalle. Die letzte Mine kaufte eine arbeitslose Gästeführerin und hob damit einen Schatz, von dem heute die ganze Gegend lebt.

Von Carsten Heinke

Als die ersten Sonnenstrahlen mit dem Gold an Wrocławs (deutsch: Breslau) Türmen und Fassaden spielen, ist die schöne Oderstadt längst auf den Beinen. Ihre Morgentoilette übernehmen Sprühwagen und Kehrkommandos. Selbst Bolesław, vor 1000 Jahren erster König Polens, wird gründlich abgeschrubbt. Samt Ross und Rüstung frisch geduscht, wacht er als Reiter-Monument am Stadtgraben. Wie weiter nördlich auch der Hauptfluss, wo im Sommer Ausflugsschiffe fahren, wird dieser Wasserlauf der Oder von Parks gesäumt.

Einheimische joggen auf der Promenade oder sind schon auf dem Weg zur Arbeit. Viele halten Brötchen- oder Kuchentüten in der Hand. Bäckerläden und Konditoreien gibt es dort wie Sand am Meer. Aus ihren Türen strömen süße Düfte. In den Schaufenstern stapeln sich goldgelbe Paczki. Meist werden diese frittierten Hefekugeln erst beim Kauf gefüllt. Besonders lecker: Rosenkonfitüre!

Selbst früh im Jahr grünt es an jeder Ecke. Schließlich zählt Wrocław zu den wärmsten Städten Polens. Und überall schimmert es golden, oft auch auf dem Boden – so wie jetzt. Da steht eine Zwergin, die einen Mini-Zwerg fotografiert. Beide sind aus Bronze, wurden aber so oft angefasst, dass sie teils glänzen wie aus Gold. „Troszka und Adoratorek heißt das Paar“, stellt Monika Trznadel beide Knirpse vor. Die liebenswürdigen Gesellen zu berühren, bringe Glück, da ist sich die Gästeführerin sicher. Doch jene Gabe trauen viele offenbar auch allen anderen Wrocławer Zwergen zu.

Vom Slawensitz zur Residenz

Denn leuchtend blanke Streichelspuren trägt jeder dieser Winzlinge, die das ganze Stadtgebiet bevölkern. Inzwischen sind es über 1000. Zurück gehe die Invasion der Gnome auf die Zeit des Kommunismus. „Der Zwerg war damals ein Symbol des stillen Widerstands“, erklärt Monika Trznadel. Zu den berühmtesten gehören Tekla und Martynka. Sie stehen für die armen Büßerinnen, die laut einer Sage nachts die sogenannte Hexenbrücke fegen mussten. Der schmale Steg verbindet beide Türme der Maria-Magdalenen-Kirche. Auf seiner Brüstung stehen die zwei Zwerginnen. Wer 247 Treppenstufen erklimmt, kann aus 45 Meter Höhe auf die Innenstadt blicken. Aus ihrem Dächermeer recken sich markante Backsteintürme: der vom Rathaus mit den goldgeschmückten Uhren und der hoch aufragende von St. Elisabeth. Rund um deren Kirchturmhaube prangen 17 Goldkugeln.

St. Maria Magdalena glänzt vor allem mit ihren Kapellen und Altären. Den einst prächtigsten zeigt jetzt das Nationalmuseum. Geschaffen wurde er im 15. Jahrhundert von den 100 Goldschmieden der Stadt, in der damals schon 10.000 Menschen lebten. Ihr Name hatte sich von „Wortizlawa“ zum polnischen „Wrocław“ und deutschen „Breslau“ verwandelt.

Erst Slawensiedlung, später Marktort, wurde sie im Mittelalter polnischer Bischofssitz und Herzogsresidenz. All die Kirchen, Klöster, Schlösser brauchten Macht- und Prunksymbole. Viele Kunsthandwerker kamen, um massenweise Gold- und Silberschätze zu erschaffen. Die Rohstoffe dazu fand man südlich von Wrocław. Denn unweit der Stadt erheben sich die niederschlesischen Sudeten. Ihr höchster Gipfel ist mit über 1600 Metern die Schneekoppe im Riesengebirge. Dort haust Rübezahl, der launenhafte Berggeist. Äpfel und selbst Laub soll er in pures Gold verwandeln können. Manchmal, so erzählt die Sage ebenfalls, treffe man ihn auch in den benachbarten Regionen.

Das Gold für Kolumbus

Dass es dort den Silberfluss und Orte namens Goldbach, Silber- oder Goldberg gibt, ist keineswegs ein Zufall. Denn die Schätze Rübezahls schlummern noch immer tief im Inneren der Berge. Schon vor Jahrtausenden entdeckte man die Erze, baute sie ab und machte kostbares Metall daraus. Wichtigster Ort dafür war Reichenstein. Heute heißt er Złoty Stok und liegt an Polens Landesgrenze zu Tschechien. Sonnenschein glitzert wie die edlen Funkelsteine, die man dort in mehr als 700 Jahren aus den Minen holte. Der deutsche Name dieser kleinen Stadt erinnert an den Wohlstand alter Zeiten, genauso wie die Residenzen einstmaliger Bergbauunternehmer. Eine davon ist das weinrot-gelbe Haus der Fugger, die im 15. und 16. Jahrhundert den Goldhandel in Schlesien kontrollierten. Den mächtigen Kaufleuten gehörten viele der bisweilen fast 200 Zechen Reichensteins.

Von dort stammte auch jenes Gold, welches die Augsburger den Königen von Spanien für Kolumbus' Reisen liehen. Elzbieta Szumska ist sich sicher: „Amerika wurde mit Gold aus Schlesien erobert.“ Die blonde Dame wird von allen Ela genannt, ist 64 Jahre alt und die Eigentümerin des Bergwerks, das 1961 als letztes dort geschlossen wurde. „Für ein paar Jahre nach der Wende nutzte man es zu Besichtigungen. Meine Arbeit war es, den Besuchern diesen Schauplatz von Kulturgeschichte zu erklären. Doch da er nicht rentabel war, gab man ihn wieder auf“, berichtet sie. Die damals arbeitslose Gästeführerin und Mutter dreier Kinder erkannte ihre Chance und setzte alle Hebel in Bewegung, um genügend Mittel aufzutreiben. „Ich nahm Kredite auf, verpfändete mein Haus, kaufte 2004 die Goldmine von Złoty Stok und richtete sie als Museum her“, erzählt die stolze Unternehmerin.

„Es muss immer etwas Neues geben“

Mit 100 Angestellten ist Ela mittlerweile größte Arbeitgeberin in der Region. Außer mehreren Besucherstollen mit Grubenbahnrundfahrt und Bootsausflug auf einem unterirdischen Kanal bietet sie ihren Gästen Ausstellungen, eine Freilichtschau rekonstruierter Bergbautechnik, zwei Restaurants, eine Pension und ein Hotel. „Gertruds Stollen“ steht in Frakturschrift über dem halbrunden Mundloch. Schon von draußen ist der schmale Tunnelgang zu sehen. Das Gestein im Inneren des Berges ist vorwiegend grau. Doch der Schein der schummerigen Grubenlampen färbt es goldgelb-rot. Alte Fotos zeigen Bergleute bei ihrer harten Arbeit. Wie tief die Zeche früher in den Boden reichte, veranschaulicht ein imposantes, 21-stöckiges Modell.

Nicht ganz so weit hinab geht es im Schwarzen Stollen. Elzbieta Szumska, die unablässig vor Ideen sprudelt, präsentiert die höchste unterirdische Kaskade Polens. Wenn ihre ehrgeizigen Pläne funktionieren, soll daraus bald der längste Untertage-Wasserfall entstehen: „Wir nehmen von den unteren Etagen einfach jeweils ein Stück weg. Dann stürzt das Wasser 18 Meter in den Abgrund – so tief wie nirgends anders in Europa.“

Nachdem sie erst 2025 den dritten Stollen für Besucher öffnete, brütet Ela bereits an den nächsten Vorhaben. „Es muss immer wieder etwas Neues geben.“ Das klingt nach einer goldenen Devise.

Polen



Anreise

Mit dem Zug nach Wroclaw (Breslau), www.bahn.de.



UnterkunftDas Art Hotel in der Altstadt ist stilvoll und gemütlich. DZ ab 83 Euro, www.arthotel.pl. Das historische Försterhaus im Wald des Goldbergwerks vermietet einfache Gästezimmer. DZ ab 59 Euro, www.zlotyjar.pl. Unweit der Goldmine kann man im Schloss Kamnitz übernachten. Das ehemalige Gutshaus im Glatzer Tal bietet eine sehr gute Küche. DZ ab 96 Euro, www.palackamieniec.pl.



Essen und Trinken

Moderne polnische Küche bei Beata Sniechowska im Mloda Polska. Dort gibt es Spezialitäten wie Schlesische Klöße, www.mlodapolskabistro.pl. Traditionelle schlesische Küche zeitgemäß interpretiert findet man im Restaurant Wroclawska, www.wroclawska.com. Bei Wein, Kaffee und Kuchen oder köstlichen vegetarischen Gerichten kann in Wohnzimmer-Atmosphäre im Blumenladen-Café Kwiaty Kawy i Inne genießen. Mehr Adressen der niederschlesischen Kulinarik-Route: www.smakidolnegoslaska.pl.



Aktivitäten

Die ehemalige Goldmine Kopalnia Zlota in Zloty Stok liegt 1,5 Autostunden von Wroclaw weg, www.kopalniazlota.pl/de. Der botanische Garten der Universität Wroclaw – Arboretum Wojslawice – in Niemcza hat offen von Mitte April bis Mitte Oktober, www.arboretumwojslawice.pl. Die Aussicht von der Büßerinnenbrücke in Wroclaw kostet Kraft und 4,20 Euro Eintritt.

Den Altar der Goldschmiede-Innung kann man neben anderen Meisterwerken im Nationalmuseum bestaunen, www.mnwr.pl. Vom Wasser aus sieht man die Stadt bei einer Schiffstour auf der Oder. Eine Stunde kostet 14 Euro, www.wroclawcitytour.pl/de/wroclaw-schifffahrt.



Allgemein

www.polen.travel; www.dot.org.pl. www.visitwroclaw.eu/de.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.