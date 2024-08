Dialooch im Hoochsummer. E Uffzeichnung.

„Du kinnscht emol ...“

„Heit? Jetzt? Mitte im Hoochsummer? Bei 32 Grad im Schatte un 85 Prozent Luftfeichtichkeit? Des kann nit wohr sei! Wer kummt dann uff so e Idee? Alle Leit machen Urlaub, un du steerscht dich an dem winziche Haifel Dreckwesch im Gang? Des licht do doch ganz wunderbar. Känner sieht’s, un nooch meine Erfahrung verschwind’t des Haifel nooch zwää, drei Daach vun ganz allää. Des isch wie mit de Blätter im Herbscht im Garte. Wann de erschte Sturm weht, sinn se beim Nochber. Do schlääf ich doch ach nit im Schwääß vun meim Aag’sicht den schwere Reche aus’m Keller ans Daacheslicht. Un am Schluss werr ich noch vun de Schnecke aagegriffe. Wie deletzscht schiergar, wu ich schiergar aag’fange hett, de Rase zu meehe. Awwer dann isch e Rechewolk uffgezoche, ich hab’s genau g’sehne in meine Wetter-Äpp. E Wolk. Siedlich vun Strooßburch war se schunn. Stell dir emol vor, des Rechewetter verwischt mich, wann ich middem elektrische Rasemeeher un em Kaawel in de Hand dodaal uug’schitzt in de offene Landschaft steh. Elektrisch un Wasser! Do kann ich mich ach gleich middem Kontaktgrill in die Badwann hugge. Un wann ich wehrlos uff’m Raase lich, fressen mich die Schneckeviecher. Wu kumme mer dann do hie? Wann ich en Uffsitzrasemeeher hett, dann wär des ebbes anneres.

Des