„Tagelöhner“ ist ein ziemlich weit gefasster Begriff. In der Pfalz gehört im 19. Jahrhundert mancherorts ein Drittel der Bevölkerung zu der Gruppe.

Eigentlich scheint die Definition ja einfach: Wer Tagelöhner ist, der wird laut Kurpfälzischer Landesordnung von 1599 „mit anbrechung deß tags/biß zu einfallender nacht an der Arbeit seyn“, auf fremdem Grund, so einfach ist das. Und so einfach ist das nicht – weil der Bauernstand in der frühen Neuzeit wohl wesentlich differenzierter ist, als die offiziösen Quellen dies oft nahelegen.

Im südwestpfälzischen Münchweiler beispielsweise gibt es Mitte des 18. Jahrhunderts 31 „Hufner“, also Vollerwerbsbauern mit vollem Bürgerrecht; vier Häusler, also Bewohner mit Hausbesitz und wenig Land, die auch als Tagelöhner arbeiten; und zwei „Beisassen“, also Landarbeiter ohne Haus, Grund und ohne Bürgerrecht. Um in den Stand eines Vollbürgers aufzusteigen wäre ein Besitz von mindestens 300 Gulden nachzuweisen. Was für manchen durchaus zu erreichen ist.

Häusler und Beisassen

Es ist die ländliche Gesellschaft der frühen Neuzeit auch vor der französischen Revolution nicht sozial undurchlässig. Was schon damit zu tun hat, dass man aufeinander angewiesen ist: Ein Vollbauer mag Tagelöhner als zusätzliche Erntehelfer und Handwerker benötigen; ein Häusler mit eigenem Grundbesitz muss sich zum Beackern das Gespann seines Nachbarn leihen. Zudem gibt es angelegentlich Luft nach oben: Gerade im 18. Jahrhundert bieten die klammen Obrigkeiten, in Münchweiler wie anderswo, Land zum Kauf an – oder stellen vermehrt auf die Verpachtung von Grund um, die ist lohnender als die Eigenbewirtschaftung mithilfe von Fronarbeit.

Die ganz große soziale Umschichtung ist von jenen Prozessen allerdings genauso wenig zu erwarten wie von den Landreformen des revolutionären Frankreich: Mitte des 19. Jahrhunderts sind beispielsweise im Kanton Annweiler ein gutes Drittel der Bevölkerung Tagelöhner – zum größten Teil allerdings, Stichwort Differenzierung, als Häusler mit wenigstens kleinem Grundbesitz.

Die Kolumne

Die „Pfälzische Geschichte“ erscheint alle 14 Tage in der RHEINPFALZ am SONNTAG. Rund 300 Folgen gibt es inzwischen. Die Texte versuchen, über die Geschichte der Region hinaus auch Schlaglichter auf größere Zusammenhänge zu werfen. Im Bewusstsein, dass die Gegenwart kaum zu verstehen ist, wenn man ihre Genese nicht kennt. Die vorige Folge der „Pfälzischen Geschichte“ finden Sie hier: „Eine Kollision auf See kann einem den ganzen Tag ruinieren“.