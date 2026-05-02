Im Herbst sollen die Sanierungsarbeiten an der Bayreuther Straße in Ludwigshafen beginnen. Ein Besuch im Viertel, in dem Wohnungslose leben, zeigt: Es ist höchste Zeit.

Ein Faible für Kontraste ist hier draußen hilfreich. Im Fenster ihres Zimmers im zweiten Stock steht die grauhaarige Frau und brüllt den Typen mit dem Bart an, der besoffen ist und ziemlich schwierig, um’s höflich auszudrücken. Der Typ mit dem Bart brüllt zurück, „fall’ nich raus“ beispielsweise, irgendwann packt jeden die Moral oder die Angst, die Übergänge sind da fließend. Links neben dem bärtigen Typen sitzt die freundliche junge Frau, mit der man gerade geplaudert hat. Die ist selbst in den Ludwigshafener Unterbringungsvierteln groß geworden, fünf Kinder, man hat es hier raus geschafft und wohnt woanders.

Hinten im Hof steht der Mann der freundlichen jungen Frau, der ist auch sehr nett, und momentan hilft er beim Umzug seiner Mutter. Und neben dem jungen Mann steht sein Onkel, und der hat seiner Halbschwester, der Mutter des jungen Mannes, ein Häuschen in Oggersheim gekauft, damit sie hier rauskommt, aus den „roten Blöcken“ in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen. Es ist später Vormittag, die Frau im Fenster brüllt, und der bärtige Typ brüllt, und der Onkel ist ein ungemein freundlicher, ruhiger Mann. Ein Faible für Kontraste ist hier draußen hilfreich.

Die Topographie des Ortes

Um klarzumachen, was „hier“ eigentlich ist, gilt es die Topographie des Ortes aufzureißen. Im Unterbringungsvierteln landet, wer zeitweise die Kontrolle über sein Leben und den Zugriff auf seine Wohnung verloren hat, wegen Mietschulden und all dem, was zu Schulden führen kann. Und die roten Blöcke an der Bayreuther Straße sind dabei so etwas wie die Höchststrafe.

Keine Heizung dafür reichlich Schimmel, vom übermäßigen Duschen kann’s nicht kommen, die meisten Wohnungen haben keine. Es waren tendenziell schon immer viele alleinstehende Männer, die die Stadt hier untergebracht hat, viele psychisch Kranke und Menschen mit Alkoholproblemen, oft zu mehreren in Zweizimmer-Behausungen. „Schon immer“ heißt: Seit den 1950er-Jahren, so lange stehen die roten Blöcke schon.

Die verschobene Sanierung

Die meiste Habe seiner Halbschwester wird der freundliche, ruhige Mann wohl entsorgen müssen, sagt er, „in den Möbelstücken sind die Kakerlaken drin“. Die Schwester hat ihre Wohnung sauber gehalten, aber wenn das Elend erst im Gemäuer sitzt, dann sitzt es, und hier sitzt das Elend eben schon lange im Gemäuer. Kein Wunder, dass man da schreiend am Fenster steht.

Pläne, das Elend der roten Blöcke abzureißen und neu zu bauen, die gibt’s schon seit Jahren, und sie sind mehrfach verschoben worden. Im Herbst soll das Vorhaben nun endlich beginnen, die Stellungnahme der Stadt sei hier ausführlich zitiert, damit man’s schwarz auf weiß hat: „Wir gehen davon aus, dass die Ausweichquartiere Ende 2026 beziehungsweise im ersten Quartal 2027 errichtet und bezugsfertig sein werden“, so die städtische Pressestelle Ende voriger Woche auf Anfrage. Vorbereitende Arbeiten zum Aufstellen der Container, in denen die Bewohner der roten Blocks während Abriss und Neubau unterkommen sollen, sind demnach bereits gelaufen. „Insgesamt ist es ein größeres Bauvorhaben, welches sich über mehrere Jahre erstreckt“, schreibt die Pressestelle. Einen Wermutstropfen hat’s: „Das hätte man alles schon vor 25 Jahren machen sollen“, sagt der Mann mit Fahrrad, der in den „weißen Blöcken“ zu Besuch ist, und selbst schon in den roten gewohnt hat.

Die feinen Unterschiede

An der Stelle gilt es die Topographie des Ortes fortzuschreiben: Die weißen Blöcke stammen aus den 1970er-Jahren, und hier ist die Bausubstanz ein wenig besser: Wenigstens die Block-Riegel linker und rechter Hand haben Zentralheizung, man hat sich auf den wenigen Metern von den roten in die weißen Blocks gleichsam von der dritten Welt in die zweite begeben – und die Bausubstanz und ihre Bewohner konstituieren Hierarchien: „Meine Eltern haben immer gesagt: Da drüben dürft ihr nicht hin“, sagt die Partnerin des Mannes mit Fahrrad, die ist in den weißen Blöcken aufgewachsen. „War eine schöne Kindheit“, sagt die junge Frau.

Das Paar ist hier, wie gesagt, nur auf Stippvisite, man wohnt noch in Friesenheim und wird bald in die Gartenstadt ziehen. Es ist nicht so, dass hier keiner rauskommt, man kommt hier immer raus, auch aus den roten Blöcken, manchmal halt mit den Füßen voran. „Wenn da drüben jemand stirbt, gehen immer mehrere“, sagt die Frau, mit der sich das Paar gerade unterhält. Alteingesessene Bewohnerin, da kennt man sich und das Elend nebenan, und richtet einen kühlen Blick darauf. In den roten Blocks kommt der Tod also in Wellen, warum auch immer, und die Menschen dort sind „die da drüben“. Es ist in den weißen Blocks zeitweise eine Unterschriftenaktion gelaufen: Deren Bewohner wollten die Ausweich-Container für die Bewohner der roten Blocks nicht zu nahe an der eigenen Pelle respektive da haben, wo sie jetzt hinkommen: Auf den Bolzplatz um die Ecke und in einen Zwischenbereich, wo die Stadt eine Tischtennisplatte abgeräumt hat. Wir lernen: Pleite heißt nicht hierarchiefrei. Wer wenig hat, hat Angst, dass ihm noch mehr genommen wird. Und Armut macht auch keine besseren Menschen, wie sollte sie auch.

Von außen: Einer der »roten Blöcke«, die abgerissen werden sollen. Archivfoto: MORAY

Davon ganz abgesehen: Es darf bezweifelt werden, dass die Außenwelt für die feinen gesellschaftlichen Unterschiede in der Bayreuther Straße allzu viel Verständnis aufbringt. Das Viertel ist sowieso gesamt-stigmatisiert – und da sinken wohl auch bei den besseren Ständen leicht die Hemmschwellen: Um die Ecke liegt ein Haufen Sperrmüll, und die alteingesessene Bewohnerin wettet, dass ein Großteil davon nicht aus dem Viertel stammt. Es fahren hier Leute mit Frankenthaler oder Mannheimer Kennzeichen an, um ihren Müll abzuladen, sprechende obschon wenig schöne Metapher für den Blick, der da von außen auf dem Viertel lastet.

Es ist dies auch ein Viertel, das immer wieder in den Blick der da draußen gerät, und dann verschwindet es wieder, in der Obskurität der Armut, die man an den Rand des Quartiers verbannt hat. Es gab schon Doku-Soaps aus der Bayreuther Straße, auch die „Bild-Zeitung“ war gerade wieder hier. Interessante Frage, warum das Thema so gut läuft. Vielleicht als willkommener Anlass für gerechte Empörung. Vielleicht ist es einfach gut für die Nerven, ins Leben von Menschen zu blicken, denen es noch schlechter geht, als einem selbst. Angst und Moral gehen fließend ineinander über, das gilt für die hier drinnen wie für die da draußen.

Irgendwann hat man allerdings wohl auch die Schnauze voll davon, ständig Projektionsfläche für andere Leute zu sein. Der nette ältere Mann, der rauchend aus dem Fenster seiner Wohnung in den weißen Blöcken lehnt, hat einem Journalisten, der ihm ständig auf die Nerven gegangen ist, am Telefon jedenfalls schon mit einer einstweiligen Verfügung gedroht.

Alte Armut, neue Armut

Um den Kollegen Gerechtigkeit angedeihen zu lassen: Es hat die Stadt Ludwigshafen hier draußen natürlich auch die ideale Kulisse für das mediale Abbilden sozialer Realitäten geschaffen. Seit 2024 gibt es auf der anderen Seite der Bayreuther Straße eine Containerunterkunft für Geflüchtete, um die 270 Menschen leben dort. Und so ballt sich hier draußen also neue Armut und alte Armut, und alles das am Stadtrand und damit dem direkten Blick der Mehrheitsgesellschaft weitgehend entzogen. Hat man eigentlich Kontakt untereinander, Altbewohner und Geflüchtete? „Man meidet sich eher“, sagt der nette Mann, „ist vielleicht auch besser so“.

Vorne in den roten Blocks läuft immer noch der Umzug, die grauhaarige Frau ist inzwischen wieder aus ihrem Fenster herabgestiegen und sitzt auf einem Stuhl im Hof. Der ruhige, ältere Mann, der, der seiner Halbschwester das Häuschen gekauft hat, schaut nach ihr, scheint wieder alles okay. Einige Bewohner aus dem Viertel helfen beim Umzug und laden den Autoanhänger voll. „Gehen Sie da rein?“, fragt der Mann erstaunt, „ich will da nicht rein.“

Innen sieht’s so aus, wie erwartet, wenn man seit 20 Jahren regelmäßig hierherkommt, um aus dem sozialen Brennpunkt zu berichten: Die Flure dunkel und das Mauerwerk versifft und alles hier riecht alt und hoffnungslos. Man hat hier schon ältere Männer in ihrer Zweiraumwohnung besucht, Alkoholiker beide, der Boden vor lauter Gerümpel nicht mehr zu erkennen, und beide Männer sind schon lange tot. Im Flur, in dem mutmaßlich die Halbschwester des ruhigen Mannes wohnt, stehen Möbel, das Deckenlicht ist trübe. Ein Hündchen kommt den Gang entlang, das Hündchen sieht struppig aus und nett und es wedelt mit dem Schwanz.

Ein Faible für Kontraste ist hier draußen hilfreich.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.