Sicher isch sicher, wann’s middem Fliecher in Urlaub geht. Un wammer nit allää unnerwegs isch.

Sinn Sie ach gern rechtzeidich do? Dann simmer schunn zu zwätt. Nä, mir sinn sogar zu viert. Mei Mitbewohnerin zehlt bei dem Thema nämlich doppelt.

Ich fang annerscht aa. Stellen Se sich vor, Sie fliechen in Urlaub un Ihr Fliecher geht um 12 Uhr. Wann sinn Sie am Fluchhaafe? Ich saach: 10 Uhr langt. Gepäck uffgewwe, Sicherheitskontroll, e halwi Stunn vorher am Gate. Do langen zwää Stunn, ach mit Schlangestehe, zwäämol verlaafe un in Anerkennung vun de Tatsach, dass die Sicherheitsleit am Band immer zielgenau mei Mitbewohnerin rauspicken, um nochemol genau hiezugucke. Die hänn halt Ahnung.

Jedenfalls: Bei de Laache- un Planungsbesprechung am Oowend vorher ääniche mer uns uff 8.30 Uhr als schbeedeschti Aakunft, mit emme zusätzliche Puffer vun ännre Stunn fer de Fall, dass bei de Aafahrt ebbes schiefgeht. Hääßt: 7.30 Uhr am Terminal. Tatsächlich simmer um 7 Uhr dort, weil’s uff de Aafahrt flutscht, wann Engel reisen. Pinktliche Engel, willemolsaache.

Also stehe mer um 7.03 Uhr im Fluchhaafe un ich denk ebbes wie: Do hämmer jo jetzt noch en Haufe Zeit fer gemietlich e Tass Kaffee zu trinke, bevor mir uns durch die Sicherheitskontroll schiewen. Un de Blick vun meine Mitbewohnerin saacht: Nix do, mir missen ans Gate! Mer wääß nit, was alles noch bassiert. Was, wann änner vun uns sei Bordkart verliert? Was, wann im Duty Free en Horrorclown aus’m Parfüm springt un emme vun uns ins Bää beißt? Die Reisepäss verschluckt? De Strom ausfallt? Feieralarm? Busersatzverkehr?

Also stehe mer um 7.15 Uhr in de Schlang vun de Sicherheitskontroll, sinn um 7.25 Uhr durch (mei Mitbewohnerin um 7.35 Uhr) un hänn um 7.45 Uhr ohne Schramme de Duty Free hinner uns. Jetzt en Kaffee? Mei Mitbewohnerin guckt uffs Handy un saacht: „Unser Gate steht noch nirchends!“ Ich nemm se an de Hand: „Mach dir känn Kopp, Schatz! Bis unser Fliecher geht, wer’n se schunn äns gebaut hawwe.“

Nä, sie hot nit g’froocht: Un wann die Maurer streiken? – Awwer ich bin ziemlich sicher: Sie hot’s gedenkt. Ich mään jo blooß.

Zur Kolumne der Vorwoche geht’s hier: En Wahluffruf vun de Dannde Liesel

Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

