Der FK Pirmasens hält mit einem 3:1 gegen den FV Dudenhofen das Titelrennen in der Oberliga spannend. Ein Routinier gehört überraschend zur Startelf.

Als Manuel Grünnagel Ende August vergangenen Jahres beim Training im Rasen hängenblieb und sich dabei Kreuz- und Innenband im Knie riss, ging man beim Fußball-Oberligisten FK Pirmasens davon aus, dass er diese Runde nicht mehr spielen wird. Ein Irrtum. Am 2. Mai 2026, gut acht Monate später, gehörte der Rechtsverteidiger im fünftletzten Saisonspiel wieder zur FKP-Startelf.

„Meine Info war, dass ich vielleicht 20 Minuten spiele“, erzählte Grünnagel nach dem 3:1 (1:1) gegen den FV Dudenhofen. Doch weil Eliakim Kukanda, der im September als Grünnagel-Ersatz verpflichtet worden war, beim Warmmachen über Probleme in der Wade klagte, rückte der Mann mit der Erfahrung von 162 Regionalliga- und 144 Oberligaspielen kurzfristig in die erste Elf. „Gut für mich, denn so war ich ganz frei im Kopf“, kommentierte er sein bemerkenswert frühes und unbeschwertes Comeback.

Optimale Reha

Dass er so schnell wieder oberligatauglich wurde, liegt auch an seinem beruflichen Hintergrund. Der 30-Jährige arbeitet als Personalcoach in der Pirmasenser Bodylounge bei einem der Physiotherapeuten der FCK-Profis, Christian Frank. „Eine bessere Reha kann man nicht machen“, sagte Grünnagel. Natürlich ist er noch nicht wieder bei 100 Prozent: „Ich hätte vor der Verletzung aus dem Raum, den ich auf meiner Seite hatte, mehr gemacht. Und die Trinkpause Mitte der ersten Halbzeit kam mir schon ganz gelegen.“

Von Dudenhofenern umringt: die FKP-Angreifer in Blau, Dennis Krob (links) und Marc Ehrhart, der hier FVD-Keeper Philipp Schilling nicht überwindet. Foto: Martin Seebald

Als der Routinier nach 70 Minuten unter Beifall vom Platz ging, stand es 2:1 für „die Klub“, bei der er seit Jugendtagen spielt. Dudenhofen ging in der 36. Minute durch einen herrlichen Schuss von Irfan Catovic in Führung. Und das war nicht unverdient. „Wir haben gut dagegengehalten“, stellte hinterher FVD-Spieler Tom Handrich fest. Einige Male drangen die abstiegsbedrohten Vorderpfälzer gefährlich in den Strafraum des Tabellenzweiten ein, machten aber – bis auf den Catovic-Treffer – zu wenig daraus.

Wiltz bereitet vor und trifft

Der FKP wurde nach dem Rückstand vor 763 Zuschauern von Minute zu Minute stärker. Ein mutiges Solo von Marc Ehrhart leitete das 1:1 (43.) ein; Dennis Krob vollendete die Hereingabe von Luka Dimitrijevic. Extrem gefährlich waren die Ecken von Nico Wiltz, die zu zwei Alu-Treffern und zum 2:1 (58.) durch Dimitrijevic nach Kopfball von Yannick Grieß führten. Das 3:1 (79.) erzielte Wiltz dann selbst. Er und Sekunden zuvor Krob hatten da ganz energisch nachgesetzt.

Pressekonferenz nach dem Spiel: von links FVD-Trainer René Reichling, Stadionsprecher Peter Edrich und FKP-Trainer Daniel Paulus. Foto: Peter Brandstetter

FKP-Trainer Daniel Paulus sprach von einem „Arbeitssieg“ und blickte schon auf das nächste Spiel am Donnerstag in Mainz-Gonsenheim, in dem Angreifer Oskar Prokopchuk nach längerer Verletzungspause wieder auflaufen kann. Dudenhofens Coach René Reichling sah sein Team „nah am Limit“. Es stehe „jetzt vor vier Endspielen“. Zeige es dort Leistungen wie in Pirmasens, sei er in Sachen Oberliga-Verbleib zuversichtlich. Julian Scharfenberger schied mit Verdacht auf Nasenbeinbruch aus.

2,2 Punkte im Schnitt

Der FKP geht als Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand auf den FCK II in die letzten vier Partien, in denen Manuel Grünnagel „noch öfter spielen wird“, wie Trainer Paulus lächelnd anmerkte. Für „Grüni“ steht jetzt schon fest: „Wir haben auf jeden Fall wieder eine gute Saison gespielt, holen 2,2 Punkte im Schnitt und stehen im Verbandspokalfinale. Wir versuchen, noch alle Spiele zu gewinnen, und dann schauen wir, was der FCK macht.“

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