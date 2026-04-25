Warum Tischtennis bei Betroffenen so beliebt ist und sie auf ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung achten sollten.

„Jeder hat es ein wenig in der Hand, gesund zu altern“, sagt Brit Mollenhauer. Ein wichtiger Faktor für sie dabei: Bewegung, und zwar reichlich. „Es ist nie zu spät, mit Sport anzufangen.“ Letzteres sagt die Neurologin auch ihren Patienten. Mollenhauer ist Chefärztin der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel. Dort und am Uni-Klinikum Göttingen forscht sie an der Früherkennung einer Krankheit, an der derzeit rund 400.000 Menschen in Deutschland leiden: Parkinson.

Hauptsymptom der neurodegenerativen Erkrankung sind Bewegungsstörungen wie Zittern, Steifheit, Gleichgewichtsstörungen und verlangsamte Bewegungen. „Das birgt die Gefahr, in einen Teufelskreis zu geraten: Durch die Erkrankung fällt Bewegung schwerer. Bewegt man sich dann nicht regelmäßig, büßt man Kraft und Ausdauer ein, wodurch sich die Symptome verschlimmern können“, erklärt Mollenhauer, die auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen ist.

Die Krankheit ausbremsen

Heilen kann Bewegung Parkinson zwar nicht, aber Sport kann in Kombination mit Medikamenten helfen, die Symptome zu lindern und die Krankheit ein wenig auszubremsen. „Wir beobachten oft, dass die Krankheit langsamer fortschreitet, wenn die Patienten schon vor der Diagnose fit waren und viel sich bewegt haben“, berichtet Mollenhauer. Aber auch, wer vor der Diagnose ein Couch-Potato war, sollte nicht denken, es sei nun eh zu spät. „Sport lohnt sich immer, unabhängig vom bisherigen Lebensstil. Ich kenne auch einige Patienten, die erst mit der Diagnose motiviert wurden, sich viel zu bewegen.“ Nach dem Motto: lieber jetzt als nie!

Parkinson-Patienten rät Mollenhauer, im Idealfall täglich eine Stunde Sport zu treiben. Welche Sportart man wähle, hänge von den persönlichen Vorlieben ab – und von der Stärke der Symptome, um etwa Stürzen vorzubeugen. Die Parkinson-Stiftung empfiehlt Patienten eine Mischung aus Kraft-, Ausdauer- und Gleichgewichtsübungen. Gut geeignet seien beispielsweise Nordic Walking, Tai Chi, Pilates oder auch Tanzen. „Auch Boxen und Tischtennis sind beliebt“, ergänzt Mollenhauer.

Die Vorteile von Tischtennis

Seit 2020 gibt es mit „PingPongParkinson“ sogar einen Verein, der für Tischtennis als therapeutisches Mittel bei Parkinson wirbt. In Deutschland hat der Verein mittlerweile 3000 Mitglieder – Tendenz steigend – , die sich bei kooperierenden Vereinen zum Spielen treffen. Aber nicht nur dort: Immer mittwochs und freitags treten an der Deutschen Sporthochschule Köln Parkinson-Patienten an die Tische.

Wissenschaftlich begleitet wird das von Timo Klein-Soetebier. Die Vorteile von Tischtennis liegen für den promovierten Sportwissenschaftler auf der Hand: Die Belastung für das Herz-Kreislaufsystem und die Gelenke sei moderat und gut steuerbar, man brauche wenig Equipment und nur einen Mitspieler. Zudem schule Tischtennis Gleichgewicht, Koordination, Konzentration und das vorausschauende Denken.

„Alle berichten, dass sich die motorischen Symptome von Parkinson beim Spielen verbessern. Also dass sie weniger zittern, sich weniger steif fühlen, dass sich alles insgesamt geschmeidiger anfühlt“, so Klein-Soetebier. Der Effekt halte Spielern zufolge auch eine gewisse Zeit nach dem Training an. „Manche sagen, sie benötigten an den Folgetagen eine geringere Medikation. Andere berichten, dass ihnen das regelmäßige Training vor allem psychisch gut tut.“ Man ist mit Gleichgesinnten zusammen, tauscht Erfahrungen aus, konzentriert sich auf den Sport und nicht die Krankheit.

Wodurch genau Tischtennis seine besonders positive Wirkung entfaltet, muss aber noch systematisch erforscht werden, sagt Klein-Soetebier. Bislang gebe es nur wenige Studien dazu. „Es könnte ja rein am physischen Training liegen, am komplexen kognitiven Anspruch von Tischtennis oder am sozialen Miteinander. Ich halte es auch für gut möglich, dass erst die Kombination der Faktoren die therapeutische Wirkung verstärkt.“

Auch soziale Kontakte sind wichtig

Die soziale Komponente des Trainings – ob nun beim Tischtennis oder anderen Sportarten – hebt auch Neurologin Brit Mollenhauer hervor. „Parkinson-Patienten neigen eher dazu, sich zurückzuziehen. Sport hilft, rauszukommen. Außerdem regen soziale Kontakte die Ausschüttung von Serotonin und Dopamin an.“ Letzteres sei besonders wichtig, denn die Erkrankung entstehe ja durch einen Dopaminmangel in den Nervenzellen im Gehirn.

Neben regelmäßiger Bewegung sollten Parkinson-Patienten zudem auf eine ausgewogene Ernährung achten, sagt Mollenhauer. Bedeutet: viel Gemüse, viel Vollkorn, gesunde Fette, etwas Fisch und Obst, wenig Zucker, wenig Fleisch und Wurst, kein Alkohol. Eine ballaststoffreiche Ernährung in Kombination mit Sport helfe, die Verdauung anzuregen, denn bei Parkinson komme es mitunter zu Darmträgheit, betont die Expertin.

Schlaf als Waschgang fürs Gehirn

Darüber hinaus gilt bei Parkinson: bloß nicht zu wenig schlafen. „Als Ursache für Parkinson werden Eiweiß-Ablagerungen in den Nervenzellen des Gehirns diskutiert“, erklärt Mollenhauer. „Schlaf kann man sich ein bisschen wie einen Waschgang in der Maschine vorstellen, bei dem diese Ablagerungen abgebaut werden. Daher ist es wichtig, ausreichend Tiefschlaf zu bekommen.“

Die Expertin rät daher: stets zur selben Uhrzeit ins Bett gehen und Rituale einbauen, die zur Entspannung beitragen und das Einschlafen erleichtern. Zum Beispiel lieber ein gutes Buch zu lesen statt aufs Handy oder in die Röhre zu gucken.

Eine Krankheit, viele Gesichter

Ihren Namen verdankt die Parkinson-Krankheit dem englischen Mediziner James Parkinson. 1817 beschrieb er als Erster die Hauptsymptome der Erkrankung, die er „Schüttellähmung“ nannte. Die Symptome können sehr unterschiedlich sein; typisch sind laut der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen: Zittern (Tremor), Steifheit der Muskeln (Rigor), verlangsamte Bewegungen und Gleichgewichtsstörungen. Hinzu können das „Einfrieren“ von Bewegungen („Freezing“), Schwierigkeiten beim Sprechen und Schlucken, Störungen der vegetativen Funktionen, Schlafstörungen und Depressionen kommen. Auch geistige Beeinträchtigungen bis hin zur Demenz sind möglich.

Die Krankheit entwickelt sich schleichend, erste Anzeichen – etwa Störungen des REM-Schlafs, der Feinmotorik oder des Geruchssinns – können schon Jahre vor der Diagnose auftreten. Festgestellt wird die Krankheit meist zwischen dem 55. und 60. Lebensjahr, manchmal jedoch auch deutlich früher, wie etwa bei Hollywood-Schauspieler Michael J. Fox („Zurück in die Zukunft“), der seine Diagnose erhielt, als er Anfang 30 war. Männer haben ein etwas höheres Risiko als Frauen, an Morbus Parkinson zu erkranken.

Ungeklärte Ursache

Nach Alzheimer ist Morbus Parkinson die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Heilbar ist sie bisher nicht. Beim primären oder idiopathischen Parkinson-Syndrom, das 75 Prozent aller Fälle ausmacht, liegt die Ursache in einer Region des Mittelhirns, der sogenannten schwarzen Substanz. Hier befinden sich spezielle Nervenzellen, die Dopamin produzieren, einen Botenstoff, der wichtig für die Kommunikation zwischen Nervenzellen und für die Bewegungssteuerung ist.

Bei Parkinson-Patienten sterben diese Nervenzellen nach und nach ab. Die Folge: Es kommt zu einem Dopaminmangel, der mit Medikamenten ausgeglichen werden muss. Was genau zum Absterben der Nervenzellen führt, ist noch nicht geklärt. Diskutiert wird in der Forschung, ob Lewy-Körperchen – Eiweißablagerungen an den betroffenen Nervenzellen – eine Rolle spielen.

Außer dem primären Parkinson gibt es noch weitere Formen: Es kann zum Beispiel genetische Ursachen haben, durch Medikamente oder Vergiftungen ausgelöst werden oder die Folge anderer neurodegenerativer Erkrankungen sein.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.