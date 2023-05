Das fällt in die Kategorie: blöd gelaufen. An diese Samstag ist das Ereignis des Jahres, die Krönung von Charles und seiner Camilla. Bekanntlich war auch Camilla vor ihrer Ehe mit Charles verheiratet, sie hat erwachsene Kinder. Camilla ist also nicht nur bald Königin, sondern auch Oma. Und einer ihrer Enkel, der zwölfjährige Gus, der Sohn ihrer Tochter, hat sich bei einem Fahrradunfall den Arm gebrochen. Darüber berichten englische Medien und zeigen Bilder des neuen bald Königinnen-Enkels mit eingegipsten Arm. Upsi! Da wird er die Schleppe der Oma mit nur einem Arm tragen müssen ...