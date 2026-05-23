Fußball Bayern München gewinnt den DFB-Pokal: Der unglaubliche Harry Kane
Um 21.57 Uhr war das 83. DFB-Pokalfinale Vergangenheit, die Spieler des FC Bayern München hüpften ausgelassen auf dem Feld umher. Der deutsche Meister holte sich Cup durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und ist nun schon zum 21. Mal deutscher Pokalsieger. Die Fans feierten sie mit Gesängen wie „Super Bayern, super Bayern“. Auch Trainer Vincent Kompany feierte vor den Fans mit. Um 22.20 Uhr durfte der verletzte Kapitän Manuel Neuer den Pokal in die Höhe stemmen. „In der ersten Halbzeit war es sehr ausgeglichen. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser, natürlich waren wir sehr effektiv“, sagte Joshua Kimmich.
Äffle und Pferdle sind auch dabei
Langsam lichtete sich der Nebel. Die erste Runde auf den Rängen ging an den VfB. Die Fans waren kreativ bei ihrer Choreo mit dem Spruch „I glaub I sieh scho dobbelt“ – flankiert wurde das mit einem Banner vom Äffle und Pferdle am Strand mit dem Pokal. Aber dann. Mit dem zeitgleichen Abbrennen von Pyrotechnik kurz nach der Pause, eine konzertierte Aktion, protestierten beide Fanlager in ihren Kurven gegen den Deutschen Fußballbund (DFB). Überdies gab es üble Transparente.
Nach dem Tor von Harry Kane unterbrach Schiedsrichter Sven Jablonski die Partie wegen der Rauchentwicklung für fünf Minuten. Das Tor von Alexander Nübel war kaum noch zu entdecken. Die Sicht von den Tribünen auf den Platz war eingeschränkt, die Stadionregie forderte die Zuschauer auf, bei Atembeschwerden die nächste Sanitätsstation aufzusuchen. Das deutsche Fußball-Fest hatte seinen Schatten.
Den Durchblick hatte dann wieder Harry Kane. In der 80. Minute schoss er den Ball zunächst an die Latte, kurz darauf drehte er sich nach der Vorlage von Luis Diaz elegant im Strafraum und verwandelte zum 2:0. Das Match war entschieden, der VfB musste seinem Anfangstempo Tribut zollen. Selbst war der Titelverteidiger nicht mehr in der Lage, Akzente zu setzen, die Angriffsbemühungen wurden rasch abgefangen. Den Schlusspunkt setzte ebenfalls der Engländer, der in der 90. Minute einen Handelfmeter zum 3:0 sicher verwandelte. Alexander Nübel ahnte zwar die Ecke, kam aber nicht mehr heran. VfB-Mittelfeldmotor Angelo Stiller bekam den Ball an die Hand.
Das Aus in der Königsklasse wirkt nicht nach
Die Bayern-Spieler feierten da schon, bis auf Jonas Urbig und Michael Olise, zusammen direkt vor ihrem Fan-Block. Harry Kane, zweimal deutscher Meister, nun Pokalsieger, der Engländer wird im zarten Fußball-Alter von 32 Jahren schließlich doch noch zum Titelhamster. Mit dem am Ende klaren Sieg zerstreuten die Bayern Bedenken, das Halbfinale-Aus in der Champions-League gegen Paris Saint Germain habe das Team nachhaltig getroffen.
Gleichwohl: Die Bayern taten sich in der ersten Halbzeit schwer, in die Partie zu finden. Der VfB zeigte eine konzentrierte Leistung, ließ den Bayern mit seinem konsequenten und aggressiven Forechecking fast keine Entfaltungsmöglichkeiten. Zunächst waren die Schwaben gefährlicher. Ein Schuss von Maximilian Mittelstädt landete am linken Außennetz, ein weiterer Versuch von Chris Führich war nicht druckvoll genug und bereitete Jonas Urbig im Tor der Bayern keine Mühe. Der junge Mann, der für den an der Wade verletzten WM-Fahrer Manuel Neuer zwischen den Pfosten stand, war anfangs ein wenig nervös, zu sehen war das bei zwei verunglückten Abschlägen. 22 Jahre ist Neuers Kronprinz und dann in dem Alter vor 74.036 Zuschauern im Olympia-Stadion zu stehen, ist kein leichtes Unterfangen. Mittelstädt und Führich waren zwei Kandidaten, gegen die sich Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Kader-Nominierung für die Weltmeisterschaft in Nordamerika entschied.
Es dauerte eine halbe Stunde, bis der Favorit sein Spiel einigermaßen aufs Feld bekam. Ab da waren die Bayern überlegen, große Chancen konnten sie sich in der ersten Halbzeit nicht herausspielen. Schüsse von Josip Stanisic und Luis Diaz wurden eine sichere Beute von Alexander Nübel.
„Dobbelt sehen“? Der nächste Coup? Ein Jahr nach dem DFB-Pokalsieg durch das 4:2 gegen Arminia Bielefeld ging der Stuttgarter Wunsch nicht in Erfüllung. „Wir haben eine überragende Saison gespielt und können alle stolz auf uns sein. Gibt Schlimmeres, als gegen Bayern zu verlieren“, sagte VfB-Stürmer Deniz Undav. „Du darfst Harry Kane nicht alleine lassen. Der Mann trifft, wie er will.“
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