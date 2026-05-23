Der FC Bayern München gewinnt das 83. DFB-Pokalfinale durch einen 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Harry Kane erzielt einen Hattrick. Es gab auch ein Ärgernis.

Um 21.57 Uhr war das 83. DFB-Pokalfinale Vergangenheit, die Spieler des FC Bayern München hüpften ausgelassen auf dem Feld umher. Der deutsche Meister holte sich Cup durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und ist nun schon zum 21. Mal deutscher Pokalsieger. Die Fans feierten sie mit Gesängen wie „Super Bayern, super Bayern“. Auch Trainer Vincent Kompany feierte vor den Fans mit. Um 22.20 Uhr durfte der verletzte Kapitän Manuel Neuer den Pokal in die Höhe stemmen. „In der ersten Halbzeit war es sehr ausgeglichen. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser, natürlich waren wir sehr effektiv“, sagte Joshua Kimmich.

Die Bayern beginnen schwach – doch dann ist nur noch Jubel angesagt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Einmal nicht aufgepasst. Lange war es ein zähes Spiel, ein Spiel, das zwischen den beiden Strafräumen hin- und her pendelte. In der 55. Minute ließ Ramon Hendriks dem Bayern-Flügelflitzer Michael Olise zu viel Raum, der Franzose flankte mit seinem schwächeren rechten Fuß in den Strafraum und Harry Kane erzielte mit einem Kopfball das 1:0 für die Münchner. Der Bann war gebrochen. „Ich habe mich so sehr auf dieses Finale gefreut, so viel darüber gehört. Das ist so ein besonderes Spiel, so ein besonderes Gefühl. Es war ein enges Spiel. Aber es war unsere Saison. Nach 60 Minuten wurden sie müde, die pressen so hoch, dann haben wir es entschieden“, sagte Kane. Sechs Minuten später hätte Zweikampf-König Konrad Laimer vielleicht schon alles klar machen können, aber der rechte Außenverteidiger schoss einen von Alexander Nübel abgewehrten Ball aus kurzer Distanz über die Querlatte, Luis Diaz hatte abgezogen. So dauerte es noch ein bisschen.

Äffle und Pferdle sind auch dabei

Langsam lichtete sich der Nebel. Die erste Runde auf den Rängen ging an den VfB. Die Fans waren kreativ bei ihrer Choreo mit dem Spruch „I glaub I sieh scho dobbelt“ – flankiert wurde das mit einem Banner vom Äffle und Pferdle am Strand mit dem Pokal. Aber dann. Mit dem zeitgleichen Abbrennen von Pyrotechnik kurz nach der Pause, eine konzertierte Aktion, protestierten beide Fanlager in ihren Kurven gegen den Deutschen Fußballbund ( DFB). Überdies gab es üble Transparente.

Wo in einem Finale gejubelt wird, ist auch die Niedergeschlagenheit nicht weit. VfB-Coach Sebastian Hoeneß tritt den bitteren Gang vorbei am Pott an. fotos: dpa

Nach dem Tor von Harry Kane unterbrach Schiedsrichter Sven Jablonski die Partie wegen der Rauchentwicklung für fünf Minuten. Das Tor von Alexander Nübel war kaum noch zu entdecken. Die Sicht von den Tribünen auf den Platz war eingeschränkt, die Stadionregie forderte die Zuschauer auf, bei Atembeschwerden die nächste Sanitätsstation aufzusuchen. Das deutsche Fußball-Fest hatte seinen Schatten.

Den Durchblick hatte dann wieder Harry Kane. In der 80. Minute schoss er den Ball zunächst an die Latte, kurz darauf drehte er sich nach der Vorlage von Luis Diaz elegant im Strafraum und verwandelte zum 2:0. Das Match war entschieden, der VfB musste seinem Anfangstempo Tribut zollen. Selbst war der Titelverteidiger nicht mehr in der Lage, Akzente zu setzen, die Angriffsbemühungen wurden rasch abgefangen. Den Schlusspunkt setzte ebenfalls der Engländer, der in der 90. Minute einen Handelfmeter zum 3:0 sicher verwandelte. Alexander Nübel ahnte zwar die Ecke, kam aber nicht mehr heran. VfB-Mittelfeldmotor Angelo Stiller bekam den Ball an die Hand.

Das Aus in der Königsklasse wirkt nicht nach

Die Bayern-Spieler feierten da schon, bis auf Jonas Urbig und Michael Olise, zusammen direkt vor ihrem Fan-Block. Harry Kane, zweimal deutscher Meister, nun Pokalsieger, der Engländer wird im zarten Fußball-Alter von 32 Jahren schließlich doch noch zum Titelhamster. Mit dem am Ende klaren Sieg zerstreuten die Bayern Bedenken, das Halbfinale-Aus in der Champions-League gegen Paris Saint Germain habe das Team nachhaltig getroffen.

Auch Nikolas Nartey (rechts) und Tiago Tomás stehen trotz guter Leistung mit leeren Händen da. Foto: Tom Weller/dpa

Gleichwohl: Die Bayern taten sich in der ersten Halbzeit schwer, in die Partie zu finden. Der VfB zeigte eine konzentrierte Leistung, ließ den Bayern mit seinem konsequenten und aggressiven Forechecking fast keine Entfaltungsmöglichkeiten. Zunächst waren die Schwaben gefährlicher. Ein Schuss von Maximilian Mittelstädt landete am linken Außennetz, ein weiterer Versuch von Chris Führich war nicht druckvoll genug und bereitete Jonas Urbig im Tor der Bayern keine Mühe. Der junge Mann, der für den an der Wade verletzten WM-Fahrer Manuel Neuer zwischen den Pfosten stand, war anfangs ein wenig nervös, zu sehen war das bei zwei verunglückten Abschlägen. 22 Jahre ist Neuers Kronprinz und dann in dem Alter vor 74.036 Zuschauern im Olympia-Stadion zu stehen, ist kein leichtes Unterfangen. Mittelstädt und Führich waren zwei Kandidaten, gegen die sich Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Kader-Nominierung für die Weltmeisterschaft in Nordamerika entschied.

Es dauerte eine halbe Stunde, bis der Favorit sein Spiel einigermaßen aufs Feld bekam. Ab da waren die Bayern überlegen, große Chancen konnten sie sich in der ersten Halbzeit nicht herausspielen. Schüsse von Josip Stanisic und Luis Diaz wurden eine sichere Beute von Alexander Nübel.

Kane, immer wieder Kane. Foto: Michael Kappeler/dpa

„Dobbelt sehen“? Der nächste Coup? Ein Jahr nach dem DFB-Pokalsieg durch das 4:2 gegen Arminia Bielefeld ging der Stuttgarter Wunsch nicht in Erfüllung. „Wir haben eine überragende Saison gespielt und können alle stolz auf uns sein. Gibt Schlimmeres, als gegen Bayern zu verlieren“, sagte VfB-Stürmer Deniz Undav. „Du darfst Harry Kane nicht alleine lassen. Der Mann trifft, wie er will.“

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