Wenn ein Partner in seiner Freizeit viel unterwegs ist, kann das die Beziehung belasten.

„Mein Partner und ich lieben uns, haben aber sehr unterschiedliche Vorstellungen von sozialem Engagement. Er verbringt viel Zeit in Vereinen, während ich mehr Ruhe zu Hause möchte. Was soll ich tun?“

Liebe Ratsuchende! Wie Sie schon schreiben, lieben Sie und Ihr Partner sich. Das ist schon einmal eine gute Voraussetzung für Ihre aktuelle Thematik! Es ist verständlich, dass Sie sich daran stören, dass Ihr Partner und Sie unterschiedliche Vorstellungen von sozialem Engagement haben. Es wäre sicher einfacher, wenn Sie beide ähnliche Ansichten hätten und so Ihre freie Zeit mit gemeinsamen Aktivitäten verbringen könnten. Doch leider sind nicht alle Paare gleich und hegen dieselben Ansichten. Das ist auch völlig in Ordnung! Daher sollten Sie sich bewusst machen, dass Sie einen Partner an Ihrer Seite haben, den Sie so leicht nicht von seiner „Liebe zum Verein“ abhalten können. Je mehr Sie gegensteuern, desto mehr wird er sich vielleicht von Ihnen entfernen. Es scheint ihm ein wichtiges Bedürfnis zu sein, so wie es Ihnen ein Bedürfnis ist, sich ruhigeren Tätigkeiten zuzuwenden und vielleicht auch einfach mal gar nichts zu tun. Fragen Sie sich selbst auch einmal, warum Sie dieses Thema überhaupt stört. Theoretisch könnten Sie die freie Zeit auch nutzen, um Dinge zu tun, die Ihnen guttun und Sie entspannen. Nicht selten steckt aber auch das Bedürfnis nach mehr Nähe und Zweisamkeit dahinter. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Ihr Partner lieber Zeit im Verein als mit Ihnen verbringt. Dann kann der Verein schnell zur „Konkurrenz“ werden und eine Gefahr für die Harmonie in der Beziehung sein. Reden Sie daher mit Ihrem Partner und schildern Sie ihm auch Ihre Bedürfnisse und Erwartungen an eine Beziehung. Versuchen Sie, einen Weg zu finden, der für Sie beide passt und mit dem Sie sich beide wohlfühlen. Und vielleicht ist Ihr Partner dann bereit, die eine oder andere Aktivität gegen Zweisamkeit mit Ihnen einzutauschen. Im Gegenzug drücken Sie ab und an ein Auge zu und machen etwas Schönes mit Ihrer Freizeit. Gutes Gelingen!

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Isabel Asaro arbeitet als systemische Therapeutin in Frankenthal. www.Isabel-Schroth.com

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.