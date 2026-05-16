Berühmt für seine Thermalquellen, will sich der Bad Füssing breiter aufstellen. Treibende Kraft ist eine Familie, die eng mit der Geschichte des Ortes verbunden ist.

Von Stefanie Bisping

Die Enttäuschung war groß. Man hatte Erdöl gesucht und Wasser gefunden. Ohnehin war die Lage unerfreulich. Der Zweite Weltkrieg stand vor der Tür, auch in Füssing hatte man Sorgen genug. Erst in den 1950er Jahren erinnerte man sich des heißen Wassers und sollte bald feststellen, dass hier womöglich sogar Gold aus dem Boden quoll.

Aus tausend Metern Tiefe sprudelt das Thermalwasser, dem Bad Füssing, wie der Ort sich ab 1969 nennen durfte, seinen Ruhm als Kurort verdankt. Auf ebener Erde muss das Wasser mit einer Quelltemperatur von 56 Grad heruntergekühlt werden, um seine heilkräftige Wirkung zu entfalten und keine Verbrühungen zu erzeugen. Es ist reich an Mineralien, wohltuend bei Gelenkschmerzen und Wirbelsäulenerkrankungen und hilft bei Verspannungen ebenso wie bei Stress.

Ihm verdankt sich eine rasante Erfolgsgeschichte. Der Kurbetrieb erwies sich bald als so lukrativ, dass Bad Füssing 1971 einer neuen Gemeinde aus vier Orten seinen Namen gab – darunter auch Safferstetten, zu dem zuvor umgekehrt das Dorf Füssing gehört hatte. Schon im Jahr zuvor, am 1. März 1970, hatte die Gemeinde sich zur Umbenennung entschlossen. Schauplatz der schicksalhaften Entscheidung war das Traditionsgasthaus Freudenstein in Safferstetten, dessen Wurzeln ins Jahr 1798 reichen.

In achter Generation geführt

„Wir sind seit Jahrhunderten die Wirtsfamilie am Ort“, sagt Lourdes Freudenstein mit bescheidenem Stolz. Die 21-Jährige repräsentiert die achte Generation der Familie, die den historisch bedeutsamen Gasthof führt. Nach ihrer Hotelfachlehre in einem Fünf-Sterne-Haus in München hat sie ein Hotelmanagement-Studium begonnen. In den Ferien helfen sie und ihre jüngere Schwester Louisa den Eltern. Denn der Gasthof ist heute ein schickes Hotel mit 88 Zimmern und Suiten. Neben einem 5000 Quadratmeter-Spa mit fünf Thermalwasserbecken besitzt es den mit 30 Meter längsten Outdoor-Thermalpool Bayerns. Die Lage in einem Naturbadesee macht das Schwimmbad doppelt ungewöhnlich.

Stillstand bedeutet eben auch im Thermal-Tourismus Rückschritt. „Früher kamen die Leute nur wegen des Thermalwassers“, sagt Lourdes Freudenstein. „Sie hatten ihre Rezepte dabei, und es gab einen Arzt im Haus. Heute ist Wellness wichtig. Viele Gäste bleiben nur ein paar Tage und verlassen während ihres Aufenthalts gar nicht das Hotel.“ Heute ist der Arzt fünf Minuten vom Haus entfernt in seiner Praxis zu erreichen, und Kuren soll neben Gesundheit auch Genuss bedeuten. Riskierten Kurgäste, die im Bewegungsbad gegen die Fließrichtung des Wassers schwammen, einst den Verweis aus dem Becken, so wird exzentrisches Badeverhalten heute eher toleriert. In den drei großen Thermen des Orts ist von der einem Kartoffelkeller nachempfundenen Sauna über Wellenbad und Strömungskanal bis zur Salzwasser-Felsenlagune fast alles zu finden, was mit Wasser und Wohlfühlen zu tun hat. Ein Golfplatz und Fahrradrouten an Inn und Donau helfen, Zeit auf dem Trockenen zu überbrücken – ebenso wie der Kurpark, aus dessen 3000 Quadratmetern Beetfläche bis in den Herbst Blütenfluten leuchten.

Das Nachtleben findet nebenan in der Studentenstadt statt

Lourdes' Vater Florian setzt sich im Gemeinderat für eine zeitgemäße Positionierung des Traditionsbads ein. Ziel ist neben dem Ausbau von Infrastruktur und öffentlichem Personennahverkehr auch eine breitere Ausrichtung. Sie manifestiert sich in Events wie dem sportbasierten Tanz-, Fitness- und Empowerment-Festival „Ladies in Motion“ und dem Schlager-Festival „Magic Blue Open Air“, das bei seiner dritten Auflage 2025 trotz strömenden Regens über 5000 Besucher in den Kurpark lockte. Zusätzlich zu den etablierten Veranstaltungen wie dem Bad Füssinger Kulturfestival sollen diese Events neue Besuchergruppen erschließen – auch aus dem nur einen Steinwurf entfernten Österreich.

Wer das Nachtleben sucht, hat im 20 Minuten entfernten Universitätsstädtchen Passau die besten Optionen. Die Jugend der Gemeinde trifft sich am Wochenende im Party-Stadl des Haslinger Hofs vor den Toren Füssings. Nach dem Abitur seien sie und ihre Freunde sofort nach München oder Passau gegangen, um zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, erzählt Lourdes Freudenstein. Mittlerweile sind die ersten ihrer Freunde schon wieder in ihr Heimatstädtchen zurückgekehrt. Und warum? Ganz einfach: „Wir sind hier ziemlich fest verwurzelt.“

Bad Füssing

Anreise

Mit dem Zug über Nürnberg nach Passau, www.bahn.de; von dort schafft es die Buslinie 6106 in einer knappen Stunde nach Bad Füssing, www.vdw-mobil.de.



Unterkunft

Im Vier-Sterne-Superior-Hotel Das Mühlbach sprudelt Thermalwasser in unterschiedlichen Temperaturen in ein halbes Dutzend Pools. Doppelzimmer mit Frühstück ab 340 Euro, www.muehlbach.de.

Die Pension Haus Maria verströmt im Norden Bad Füssings bayerisches Flair. Doppelzimmer mit Frühstück ab 90 Euro; man muss mindestens zwei Nächte bleiben, www.uebernachten-in-bad-fuessing.de.



Aktivitäten

Auch die Umgebung Bad Füssings ist reizvoll. Lohnend ist das als Bayerns Venedig gerühmte, am Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz gelegene Passau; der Stephansdom besitzt die größte Dom-Orgel der Welt,

https://tourismus.passau.de/.

Schärding am Inn, Österreichs womöglich schönste Barockstadt, ist 20 Kilometer von Bad Füssing entfernt. Ihre „Silberzeile“, eine Reihe farbenfroher Bürgerhäuser, verdankt sich dem Wohlstand durch den Salzhandel; außerdem gibt's historische Stadttore und reichlich barocke Prachtbauten, www.schaerding.at/.

Ebenfalls jenseits der Grenze liegt das Stift Reichersberg mit sehenswerter Kirche, eigener Vinothek und einem Klosterlädchen, in dem man sich mit Weinen, Likören und Bränden aus klösterlicher Herstellung versorgen kann,

www.stift-reichersberg.at.



Allgemein

Kur- und Gäste-Service Bad Füssing, www.badfuessing.com.



Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.