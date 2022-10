Voilà, die Frisur sitzt! Die Blondine im Vordergrund heißt Lena. Sie bläst die Backen auf, blinzelt mit den Augen und lächelt ständig. Bald soll sie in der Dienstleistungsbranche für Büroarbeiten eingesetzt werden. Lena ist aber kein Mensch, sondern ein androider Roboter mit Künstlicher Intelligenz (KI) – wie Commander Data in der Serie „Raumschiff Enterprise“. Entwickelt wurde die Robo-Frau am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), im Forschungslabor „Leap in Time Lab“ in Darmstadt haben mehrere Gruppen mit ihr acht Wochen lang in einem Projekt zusammengearbeitet. Die Teammitglieder empfanden die neue Kollegin als kommunikativ. Anders als eine Computerbox wendet Lena das Gesicht ihrem Gesprächspartner zu und kommentierte Ideen ihrer Kollegen. Und wer die richtigen Fragen stellt, erfährt auch Interessantes aus Lenas Privatleben. Zum Beispiel, dass sie noch kein Date hatte und nicht glaubt, dass sie ein Workaholic ist.