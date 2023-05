Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was der Zapfhahn hergibt: Heimspiele des FCK produzieren leider auch erschreckende Bilder.

Gemeinde, wir müssen reden. So schön der ganze Trubel um den 1. FC Kaiserslautern auch ist, das stets volle Stadion, die großartige Stimmung – mir scheint, als habe in den zurückliegenden Monaten die Sauferei am Betzenberg erheblich zugenommen. Kicken, Bratwurst, Bierchen. Schon klar, ich will am heiligen Dreiklang nicht kratzen, er soll weiter ertönen, solang’s in Deutschland Fuuußball gibt. Es kommt allerdings immer häufiger vor, dass ich rund um Spiele der Roten Teufel eine Mischung aus peinlicher Berührtheit, Ekel, Sorge empfinde.

Beispiel