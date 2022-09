Wenn die Israelis am 1. November ihr neues Parlament wählen, dann tun sie das in dreieinhalb Jahren bereits zum fünften Mal. Ein Zeichen für die Dauerkrise des Landes, meinen Beobachter. Und auch die Spitzenpolitiker sind nicht neu. Schon gar nicht Benjamin Netanjahu, der trotz der Korruptionsanklage gegen ihn vor einem Comeback stehen könnte, wenn man Umfragen glauben kann. Nichts Neues also auf der Szene zwischen Mittelmeer und Jordan?

Eine schillernde politische Figur ist Ayelet Shaked. Die 46-Jährige, seit dem Rücktritt des Kurzzeit-Premiers Naftali Bennett Chefin der Jamina-Partei, ist ehrgeizig und will künftig eine wichtige Rolle in Israels Politik spielen. Jamina heißt auf deutsch „nach rechts“, die Position der Partei ist auch eindeutig nationalistisch, und doch mag Ayelet Shaked nicht ganz in das Raster der rechten Szene in Israel passen, wo Frauen bisher eher wenig zu sagen hatten.

Ayelet Shaked wuchs als Tochter säkularer Juden in einem liberalen Viertel der weltoffenen Stadt Tel Aviv auf, wo sie noch heute lebt. Bis sie in die Politik wechselte, war die studierte Informatikerin als Software-Ingenieurin und Marketing-Managerin bei einem US-amerikanischen Konzern beschäftigt. Sie ist mit einem früheren Kampfpiloten verheiratet und hat zwei Kinder. Kurz: eine Frau mit einem zeitgemäßen Lebensprofil, eine moderne Rechte, die auch solche Gesellschaftsschichten adressieren kann, die mit religiös-traditionellen Milieus sonst nichts am Hut haben.

Vermutlich wird das nicht reichen, um im November Premierministerin werden zu können. Das Zünglein an der Waage könnte Ayelet Shaked in der neuen Knesset aber durchaus sein. Zumal sie eine Partnerschaft mit Netanjahu, dem derzeit in drei Fällen der Prozess gemacht wird, bisher nicht kategorisch ausschließen mag. Shakeds Werdegang hat gezeigt, wie wendig sie in der Politik sein kann. Gestartet als Stabschefin im Büro des Premiers Netanjahu und dann aufgerückt zu dessen Justizministerin, wechselte sie zu Netanjahus Rivalen und Nachfolger Bennett, um in dessen Kabinett Innenministerin zu werden. Gut möglich, dass sie nach den Wahlen erneut einen wichtigen Kabinettsposten bekleidet; vielleicht die Startrampe zu noch mehr.