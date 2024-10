Gut viereinhalb Jahre sind seit dem ersten Corona-Lockdown vergangen. Es ist an der Zeit, die überfällige Aufarbeitung der Pandemiejahre mit Ehrlichkeit und Augenmaß voranzutreiben. Dazu gehört auch, dass Journalisten Fehler eingestehen.

Ein klirrend-kalter Januartag 2020. Hinter der eisblumen-verzierten Fensterfront des vierten Stocks im Hochhaus der „Augsburger Allgemeinen“ geht die Sonne unter. In weiter Ferne: die Alpen. In unmittelbarer Nähe: die Unsicherheit. Im Kopf rattert es nach einem langen Arbeitstag lauter als im Heizkörper an der Wand. Als der grau melierte Kippschalter neben der Bürotür seine Endposition erreicht, nimmt das Gedankenkarussell an Fahrt auf: Was passiert hier? Schätzen wir die Lage richtig ein? Was, wenn nicht? Was, wenn doch? Wie berichten wir morgen? Wie übermorgen? Wer weiß was? Was gilt es zu wissen?

Es ist der Tag, an dem der erste Fall von Sars-CoV-2 in Deutschland bekannt wird: in der Nähe von München, wo ich zu dieser Zeit lebe. Beim Automobilzulieferer Webasto in Stockdorf, wo eine Kollegin den ganzen Tag über recherchiert hat. Für einen Vierspalter auf der Titelseite.

Zu ernst für Scherze

Der Vierspalter ist der erste von Tausenden Covid-Texten, die wir in den folgenden Monaten in der Zeitung, für die ich damals Verantwortung trage, veröffentlichen. Aus Vierspaltern werden schnell Aufmacher. Aus Aufmachern Sonder-Newsletter. Der Abstand zwischen neuen Agenturmeldungen zu Sars-CoV-2 verringert sich: mehr Fälle, erste Tote. Mit flapsigen Sprüchen wie an Tag eins schicken wir Kollegen nicht mehr auf Recherche. Von Tag zwei an bleiben Witze über Staubmasken, die einen angeblich ulkig aussehen lassen, in Hälsen stecken.

Während