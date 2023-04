Neues Insekt heißt wie Minister

Ob er sich jetzt geschmeichelt fühlt? Einen Grund hätte er: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann leiht seinen Namen einer neuen Wespenart (Foto). Dabei klingen die Wesensmerkmale des Insekts nicht gerade vorteilhaft: Die Wespe ist winzig klein, parasitisch und hat Stacheln am Hinterleib. Die Wespenart sei wie der Regierungschef „ein wichtiger Baden-Württemberger“, sagt Marina Moser, die Wespenentdeckerin und Doktorandin. Die Wespe sei in Tübingen gefunden und in Stuttgart erforscht worden. Am Donnerstag wurde Kretschmann ein Modell der neuen Wespenart überreicht.