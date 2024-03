Brot ist nach Obst und Gemüse in Privathaushalten das, was am meisten weggeworfen wird.

Wir Deutsche sind Brotverschwender. Heute werden in Deutschland immense Mengen weggeworfen – jährlich etwa 500.000 Tonnen. Ein Problem der Bäckereien ist die Erwartung der Kundschaft: Alles soll frisch sein. Manchmal ist ein Brötchen, das ein paar Stunden alt ist, schon nicht mehr verkaufbar. Viele Kunden erwarten eine hohe Vielfalt: Kaiserbrötchen, Mehrkornbrötchen, Roggenbrötchen, Sesambrötchen, Baguette-Brötchen und so weiter müssen stets vorrätig sein. Am Ende des Tages bleibt viel liegen. Außerdem wirft jeder von uns im Jahr durchschnittlich 82 Kilogramm Lebensmittel weg. Darunter sind Berge von Backwaren, die wir kaufen und dann im Schrank liegen lassen. Am Ende werfen wir sie in den Mülleimer. Das könnten wir uns sparen. Denn auch, wenn Brötchen oder Brot trocken geworden sind, lässt sich daraus etwas kochen oder backen, etwa Arme Ritter oder Semmelknödel. Ein Brot lässt sich übrigens sehr gut einfrieren. Und prüfen Sie doch mal, ob Sie altes Brot an Tierhöfe, Tierparks oder Tierheime in Ihrer Nähe abgeben können. Vielleicht haben Sie auch Hühner in der Nachbarschaft. Dafür trocknet man das Brot vollständig an der Luft.