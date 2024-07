In Irlands Seen, Flüssen und Küstengewässern hängt so manch dicker Fisch an der Angel. Ganz nebenbei lernen Touristen, es etwas ruhiger angehen zu lassen. Von Marc Vorsatz

Das war dann wohl doch eine Schleuse zu viel. Kein Schleusenwärter weit und breit. Es ist kurz nach 19 Uhr, die tiefe Sonne lässt das satte Grün links und rechts des Camlin River im Herzen Irlands noch ein bisschen satter leuchten – und die Urwaldriesen am nahen Ufer noch mächtiger erscheinen, als sie eh schon sind. Aber das massive hölzerne Tor vorm Bug des Hausboots bleibt dicht.

Direkt hinter der Schleuse dringt buntes Stimmengewirr aus einem Pub. Der sechsjährige Marc Junior nimmt all seinen Mut zusammen und fragt die betagte Dame hinterm Tresen des Richmond Inn in gebrochenem Englisch, wo man denn im Dorf noch etwas zu essen kaufen könne. Die Vorräte auf dem Boot gingen bedenklich zur Neige. Der Tante-Emma-Laden in Cloondara hätte schon vor Jahren dichtgemacht, so die alte Dame. „Aber wartet einen Augenblick, ich fahre euch zum Discounter nach Longford.“

Die Hobbycruiser sehen sich ungläubig an. Lost in Translation? Doch Frances McPartland, die eloquente Chefin des Hauses, meint es ernst. Sie zapft dunkles Guinness für sämtliche Gäste, auch für die, die noch vor einem halb vollen Glas sitzen, und braust mit den Urlaubern davon. „Man hilft sich gerne hier“, so Frances. Spätestens als abends die Plötzen und Rotfedern an der Kaimauer munter anfangen zu beißen, entpuppt sich die geschlossene Schleuse endgültig als Glücksfall. Schon wenig später brutzeln ein paar von ihnen in Alufolie auf dem Grill.

Bootsführerschein nicht erforderlich

Kinder,