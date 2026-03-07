Martina Mertens ist körperlich und psychisch krank. Das macht sie einsam. Was sie erlebt, ist sehr persönlich – betrifft aber viele Menschen in Deutschland.

Aus dem Flur erklingt ein hoher Ton durch die offene Tür. Wieder und wieder, in regelmäßigen Abständen. Martina Mertens horcht auf. Dann wird klar: Sie ist aus Versehen an ihren Notrufknopf gekommen. Das kleine graue Gerät hängt an einer langen Kordel um ihren Hals. Aus einem Lautsprecher im Flur dringt eine laute Stimme ins Wohnzimmer: „Das Rote Kreuz, brauchen Sie Hilfe?“ Mertens erklärt ihr kleines Missgeschick. Der Mann verabschiedet sich, wünscht einen schönen Tag. Dann ist es wieder still.

Mertens – ihren Namen hat die Redaktion geändert – ist alleinstehend und krank. Sie ist auch nicht gut zu Fuß. Ein Rollator hilft ihr bei den kurzen Wegen durch die kleine Wohnung. Deshalb hat sie den Notrufknopf. Sollte sie stürzen oder einen anderen Notfall haben, müsste sie ihn nur drücken. Das Alleinsein bringt aber noch etwas mit sich, wogegen der Knopf nicht hilft: Einsamkeit.

Einsamkeit ist ein Warnsignal

Was die Rentnerin erlebt, ist kein Ausnahmezustand und nicht eindeutig messbar. Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl. „Das nehmen wir wahr, wenn wir eine Diskrepanz zwischen erwarteten sozialen Beziehungen, und den tatsächlich vorhandenen Beziehungen merken. Das ist unsagbar schmerzhaft und schwer auszuhalten“, sagt Stefanie Hammer, leitende psychologische Psychotherapeutin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Pfalzklinikums in Klingenmünster. Einsamkeit sei kein Krankheitsbild, sondern ein Warnsignal. „Manche definieren sie als Wunsch nach sozialen Bindungen. Wenn man sie spürt, kann man sich aktivieren und um soziale Beziehungen kümmern“, erklärt Hammer. Genau das versucht Martina Mertens.

Eine Hündin als Stütze

In der Mitte des Wohnzimmers steht ein Sessel. Dunkelblauer Stoff. Das ist Mertens’ Lieblingsplatz. Daneben ein blaues Sofa, ein Esstisch, eine Wohnwand, CDs an den Wänden. Neben dem Sessel: der Rollator. Es ist behaglich warm. An die Fenster im ersten Stock des Hochhauses tropft Regen. Das Schloss der Wohnungstür klickt und Sekunden später kommt eine junge Frau mit einer kleinen Hündin ins Wohnzimmer. Die Hündin heißt Slavka. Sie trägt einen Regenmantel, ihr rechtes Ohr ist leicht geknickt. Slavka läuft zum Sessel und begrüßt ihr Frauchen. Mertens streicht durch das hellbraune Fell. Ein kurzes, vertrautes Gespräch zwischen den beiden Frauen, dann sind Mertens und Slavka allein.

Die Rentnerin weiß nicht, was sie ohne Slavka machen würde. Seit 2013 hat sie die Mischlingshündin, die in der Slowakei von der Straße gerettet wurde und dort ihren Namen erhalten hat. Slavka ist inzwischen alt und hört sehr schlecht. „Durch sie habe ich eine Aufgabe und einen Grund, morgens aufzustehen“, sagt Mertens. Selbst mit der Hündin rausgehen, kann sie allerdings nicht mehr. Eine Zeit lang ging das mit dem Rollator, doch mittlerweile ist die 66-Jährige zu unsicher auf den Beinen. Deshalb hat sie ein Netzwerk aus Bekannten, die mit Slavka Gassi gehen. Trotzdem fühlt sie sich oft einsam.

Viele Junge sind einsam

Martina Mertens Situation ist sehr individuell – und steht exemplarisch für viele. Das Einsamkeitsbarometer des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zeigt die Langzeitentwicklung von Einsamkeit in Deutschland. Nachdem die Einsamkeitsbelastung jahrelang zurückgegangen war, stieg sie demnach im ersten Jahr der Coronapandemie deutlich an. 28,2 Prozent der Befragten gaben 2020 an, einsam zu sein. Zum Vergleich: 2017 waren es 7,6 Prozent. 14 Prozent fühlten sich damals zumindest manchmal einsam. Seit 2021 sinken die Zahlen, haben das Niveau von 2017 aber noch nicht erreicht.

Deutlich verändert hat sich die Betroffenheit nach Altersgruppen: Die 18- bis 29-Jährigen waren vor 2013 vergleichsweise wenig betroffen, weisen inzwischen aber die höchsten Werte auf. 2020 fühlten sich laut Einsamkeitsbarometer rund 32 Prozent der jungen Menschen einsam, 2021 waren es 14 Prozent. In einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2024 gaben 46 Prozent der Befragten zwischen 16 und 30 Jahren an, moderat einsam zu sein. Etwa 10 Prozent fühlten sich stark einsam.

Früher Musik, heute Tabletten

Doch nicht das Alter an sich macht einsam. Bei Mertens ist es auch ihre Gesundheit. Auf dem Esstisch liegt eine Tablettenbox. Die Rentnerin steht auf, stützt sich auf den Sessel, dann auf den Rollator und schließlich auf den Stuhl am Tisch. Es sind nur wenige Schritte. Sie zieht die Schachtel für den Mittwoch heraus, geht zurück zum Sessel und setzt sich wieder. Drei verschiedene Tabletten schüttet sie sich in die Hand. Neben dem Sessel steht eine Flasche Wasser. Bedächtig schluckt sie eine Tablette nach der anderen mit Wasser.

Früher machte die 66-Jährige Musik. Walzer auf dem Klavier, Reinhard Mey auf der Gitarre – besonders seine ins Französische übersetzen Lieder sang sie gerne mit. Sie fühlte sich wohl in ihrem Beruf als Fremdsprachensekretärin, hatte Spaß am Job und mochte ihre Kollegen. In ihrer Jugend war sie sehr sportlich. „Ich bin überall hingerannt“, erzählt die Pfälzerin und lächelt. Heute geht das nicht mehr. „Es tut schon weh, wenn eins nach dem anderen wegbröckelt.“

Mertens lebt seit ihrem 19. Lebensjahr mit einer bipolaren schizoaffektiven Störung. Die vielen Medikamente haben starke Nebenwirkungen: Sie kann nur schlecht laufen, ihre Hände zittern. Vor Kurzem hat sie ihr Auto verkauft. „Ich wage es einfach nicht mehr“, sagt sie. Hinzu kommen Arthrose in den Händen und ständige Müdigkeit. All das schränkt Mertens in ihrer sozialen Teilhabe ein. Solche Einschränkungen erhöhen das Risiko für Einsamkeit – und sie betreffen viele.

Risikogruppen und Ursachen

„Menschen mit psychischen Erkrankungen zeigen oft Rückzugstendenzen oder Vermeidungsverhalten“, erklärt Psychotherapeutin Hammer. Auch Menschen, die von Armut betroffen seien, Alleinstehende, Alleinerziehende und Pflegende hätten ein erhöhtes Risiko, einsam zu sein. Ihnen fehlten oft Zeit, Geld und Kraft, sich um soziale Teilhabe zu kümmern. Auch marginalisierte Gruppen, wie LGBTQ-Personen oder Menschen mit Migrationserfahrungen seien oft betroffen.

Einsamkeit tritt in unterschiedlichen Formen auf. „Die emotionale Einsamkeit beschreibt ein Defizit intimer, bedeutsamer und enger Beziehungen zum Beispiel zu Partnern oder der Familie“, sagt Hammer. Soziale Einsamkeit bezeichne einen Mangel im sozialen Netzwerk. Außerdem gebe es die kontextuelle Einsamkeit, etwa im Arbeitsumfeld und kulturelle Einsamkeit, die sich auf Ausgrenzung in Bereichen wie Religiosität beziehe. Die unterschiedlichen Formen gingen mit unterschiedlichen Bedürfnissen einher. „Es ist wichtig, dass sie alle abgedeckt sind“, betont Hammer.

Voller Alltag, fehlende Nähe

Ein soziales Netz hat Mertens. Sie war schon immer gerne unter Menschen. Deshalb entschied sie sich nach dem Abitur für ein Fremdsprachenstudium. „Ich dachte: Wenn ich Fremdsprachen kann, dann kann ich mit noch mehr Leuten in Kontakt treten.“ Bis heute gibt sie Nachhilfe in Sprachen – etwa einem Mann, der vor drei Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam. Dass die körperlichen Einschränkungen ihre sozialen Kontakte begrenzen, trifft sie sehr.

Besonders fehlt ihr Nähe: „Ich habe eigentlich gar keine Berührungen mehr“, sagt Mertens. Sie war 18 Jahre lang verheiratet, ihr Ex-Mann verließ sie, wie sie erzählt, wegen ihrer Erkrankung. Durch die Medikamente konnte sie keine Kinder bekommen. Sie wünscht sich einen Partner, der mit ihr ins Theater geht und sie auf den Stufen stützt. Oder einfach mal wieder zusammen Musik hören. Obwohl Mertens Dating-Plattformen nutzt, glaubt sie nicht mehr an eine neue Beziehung. „Es ist illusorisch, in meiner Situation, mit diesen vielen Beeinträchtigungen“, sagt sie.

Halt geben ihr feste Strukturen im Alltag. Mertens ist eigentlich Langschläferin, trotzdem klingelt der Wecker meist früh. Morgens kommt der Pflegedienst. Also macht sie sich Frühstück: Kaffee und ein Müsli aus Haferflocken, Joghurt und Apfelmus. Sie prüft, ob Slavka noch Wasser hat. Auf ihrem Sessel schläft sie danach oft noch einmal ein. Spätestens der Pflegedienst weckt sie. Danach kommt jemand, um mit Slavka spazieren zu gehen. Wenn ein Arzttermin ansteht, ruft sich Mertens ein Taxi. Mit dem Rollator geht sie zur Wohnungstür. Davor steht ein zweiter Rollator – für draußen. Mit dem Aufzug geht es nach unten, mit dem Taxi zum Termin.

Chronische Einsamkeit gefährlich

So verplant Mertens’ Tage mit solchen Terminen auch sind – die Einsamkeit verschwindet dadurch nicht. Problematisch wird sie, wenn sie chronisch wird. „Über einen langanhaltenden Zeitraum kann Einsamkeit zu einer Verstärkung psychischer Probleme führen“, sagt Hammer. Studien zeigten zudem, dass chronische Einsamkeit die Lebenserwartung ähnlich negativ beeinflussen könne wie Rauchen oder Übergewicht. „Einsamkeit löst eine Stressreaktion aus und da ist nachgewiesen, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle steigen kann“, erklärt die Psychotherapeutin. Laut Studien sinkt mit Einsamkeit unter anderem auch die politische Teilhabe. „Einsame Menschen haben oft einen geringeren Selbstwert und fühlen sich nicht selbstwirksam“, erklärt Hammer. Wichtig sei, Einsamkeit als inneres Erleben anzuerkennen – und aktiv zu werden.

Telefonseelsorge überlastet

Das kann schon heißen, über Einsamkeit zu reden. „Im Kern ist Reden genau das, was es braucht, um eine Wendung hinzukriegen“, sagt Pfarrer Peter Annweiler, evangelischer Leiter der Telefonseelsorge Pfalz. Deren Ziel sei es, eine Gesprächsatmosphäre von Wertschätzung und Empathie zu schaffen. Im Idealfall entwickelten Ratsuchende daraus selbst neue Perspektiven. „Ich staune oft, wie viel in den Gesprächen passieren kann“, sagt Annweiler.

Die Gespräche finden telefonisch oder im Chat statt. Vor allem die unter 30-Jährigen schreiben laut Annweiler lieber. Im Durchschnitt dauere ein Gespräch 30 Minuten – es gebe aber auch längere Krisengespräche. Etwa 30 Prozent der Gespräche haben mit Einsamkeit zu tun, berichtet der Seelsorger. Der Bedarf steige: „Wir können nicht mehr alle Anrufe bewältigen.“ In Kaiserslautern führen die Ehrenamtlichen etwa 10.000 Gespräche jährlich. Bundesweit sind es jährlich eine Million bis 1,2 Millionen Gespräche, wie die Jahresstatistiken zeigen.

Einsamkeit kann jeden treffen

Besonders von Einsamkeit betroffen seien sehr junge und sehr alte Menschen, sagt Annweiler. Die Ratsuchenden kämen aber aus allen Altersgruppen und Milieus: „Da ist die 83-Jährige, die in ihrer Wohnung vereinsamt und nicht mehr rauskommt. Die Mitte-60-Jährige mit Messiveranlagung, die in Scham und Isolation lebt. Der Abiturient, der über Prüfungsängste und Stress vereinsamt. Oder die 14-Jährige, die sich in der Schultoilette einschließt und uns über den Chat schreibt, weil sie es auf dem Schulhof nicht mehr aushält.“ Manche, erzählt der Pfarrer weiter, riefen an, weil sie an dem Tag noch mit niemandem gesprochen hätten. Nur, um eine Stimme zu hören. Jede Einsamkeit sei anders – deshalb müssten die Seelsorger sehr individuell reagieren.

Martina Mertens kämpft

Neben dem blauen Sessel steht ein Korb mit Mertens’ Strickzeug. Wollknäuel, Stricknadeln, ein Pullover in Arbeit. Sie nimmt den Pullover auf den Schoß. Weinrote Wolle, gleichmäßige Maschen. Sie wickelt den Wollfaden um ihren linken Zeigefinger und strickt Masche für Masche. Die Metallnadeln klicken leise. Slavka liegt unter dem Esstisch und schläft. „Ich stricke schon seit ewigen Zeiten. Meine Mama hat viel gestrickt und ich wollte das als Kind nachahmen“, sagt die 66-Jährige. Pullover habe sie schon viele gestrickt, für alle möglichen Leute. „Ich hatte auch mal eine Socken-Phase“, erzählt sie.

Wegen der Arthrose geht nicht mehr alles wie früher. Auch deshalb geht Mertens zum Stricktreff. Dort wird sie unterstützt. Eine Zeit lang ging sie zum Sitztanz, einmal die Woche besucht sie einen Kaffeetreff. Dazu kommen Treffen mit einem Lernpatenkind und dem Mann aus der Türkei. So ist sie viele Nachmittage unter Menschen. Auch die Zeit allein weiß sie zu füllen: Mit Dokumentationen über Astronomie, Philosophie, Religion, mit Musik, Türkischlernen und Spielen mit Slavka.

Ganz vertreiben lässt sich die Einsamkeit trotzdem nicht. Wenn Mertens davon spricht, nennt sie vor allem ein Gefühl: Trauer. An die Zukunft denkt sie nicht gerne. Das erfüllt sie mit Angst. Sie ahnt, dass es ihr immer schlechter gehen wird. Aber solange es geht, bleibt sie dennoch aktiv. „Ich habe einen starken Willen“, sagt Mertens.

Hilfe für Betroffene

Die Telefonseelsorge ist deutschlandweit ganzjährig, rund um die Uhr und kostenlos unter 0800 1110111 und 0800 1110222 erreichbar. Alle Beratungsangebote, auch die Vorort-Beratung, sind anonym. Mit der kostenlosen App „KrisenKompass“ bietet die Telefonseelsorge Hilfe zur Selbsthilfe für Betroffene und Angehörige an. Der Chat ist unter online.telefonseelsorge.de erreichbar.



Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.