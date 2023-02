Kinschtlichi Indelligenz uff Pälzisch. Ähm, jo.

„Määnen ihr nit, so e Kinschtlichi Indelligenz misst ach uff Pälzisch Texte schreiwe kinne?“, froocht mein Kumbel Fred.

„Ich will’s hoffe“, saacht die Dannde Liesel. „Kinschtlichi Indelligenz isch nämlich besser wie gar känni.“

„Haha. Der Witz isch so alt, do hot mei erschtes Diskettelaafwerk schunn nimmi driwwer gelacht“, saacht de Fred.

„Der Witz isch uff känn Fall so alt wie die Kolumne vun unserm Zeitungsgoftel“, saacht die Dannde Liesel. „Dem fallt doch seit Johre nix mä anneres ei, als sei armi Dannde in de Dreck zu ziehe. Indelligent kammer des jo wohl kaum nenne.“

„Na, ja. Sie bezahlen ihm tatsächlich Geld defor“, saacht mein Kumbel Fred. „Des macht er also schunn ziemlich clever, wammer’s genau nemmt.“

„Un du määnscht, so e Kinschtlichi Indelligenz deed dem sein Dschobb fer ummesunnscht mache?“ Die Dannde Liesel guckt de Fred indressiert aa un schenkt sich debei vun meim beschte Konnjagg nooch.

„Dich in de Dreck ziehe? Do muss mer so e Kinschtlichi Indelligenz, glaawich, erscht emol druff programmiere“, saacht mein Kumbel Fred un grinst. „Awwer im Brinzibb werd des kä Problem sei.“

Die Dannde Liesel guckt de Fred aa. Dann holt se en Rilpser vun unneruff.

„Ähm, nooch de Aaschubfinanzierung deed des vermutlich erscht emol nix mä koschte“, saacht mein Kumbel Fred.

„Des wär schunn cool“, saacht mei Mitbewohnerin, „wann so e Kinschtlichi Indelligenz ach Kolumne uff Pälzisch schreiwe deed. Dann hett de Herr velleicht emol Zeit, sein Schrank uffseraame. Odder sei Bett se mache. Odder de Staabsaucher in Gang se setze. De Herr wääß jo gar nimmi, in wellem Schrank des Ding iwwerhaupt steht.“

„In Lautre un Saarbrigge forschen se schunn!“, saacht mein Kumbel Fred.

„Wann ich e paar Aktiepakete verkaafe deed ...“, saacht die Dannde Liesel.

„E Fenschter hot de Herr noch nie gebutzt“, saacht mei Mitbewohnerin.

Geht’s noch? Kammer nit emol mä in Ruh e verlängerti Middaachspaus mache? Ab ins Betriebssischdeem mit Eich! Husch, husch!

Textbaustein „Ich mään jo blooß“ Ende. Awwer sowas vun.