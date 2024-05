Ein Aktienportfolio ohne chinesische Aktien ist möglich. Der Nutzen ist aber fraglich.

„Ich möchte einerseits mittels Aktien-ETFs möglichst breit gestreut in Unternehmen auf der ganzen Welt anlegen, aber andererseits China bewusst ausnehmen. Geht das?“

Ja, Sie können mit begrenztem Aufwand ein weltweit streuendes Aktienportfolio unter Ausschluss chinesischer Aktien zusammenstellen. Zunächst bedenken Sie, dass China von den meisten Indexanbietern als Schwellenland betrachtet wird und somit in populären ETFs, die nur entwickelte Industrieländer abbilden, ohnehin nicht enthalten sind. Ein Beispiel sind ETFs, die sich auf den bekannten MSCI World-Index beziehen. Nur umfassendere Indizes wie „FTSE All-World“ oder „MSCI All Countries World“ enthalten einen Schwellenländeranteil. Dieser beträgt bei beiden Indizes etwa zehn Prozent. Und hieran haben chinesische Aktien den größten Anteil. Ihr Ziel erreichen Sie am einfachsten, indem Sie einen ETF auf die entwickelten Industrieländer erwerben und einen zweiten auf Schwellenländer ohne China. Suchen Sie nach „Emerging Markets ex China“, und Sie können unter einigen Aktien-ETFs wählen. Bitte überschätzen Sie jedoch nicht den Nutzen dieser Vorgehensweise. Sollte China etwa Taiwan angreifen, wird das hohe Gewicht Taiwans im Schwellenländerindex diesen stark nach unten ziehen. Auch Unternehmen der Industrieländer hängen stark vom Handel mit China ab – deutsche besonders. Daher bin ich von diesem Ansatz nicht überzeugt.

Sie haben Fragen rund um Ihr Geld? Schreiben Sie uns an ras-hohekante@rheinpfalz.de.