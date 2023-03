Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ämol im Johr isch Zeit fer Eikehr, Ruh un Besinnung. Blooß wann?

Was soll ich vun emme Advent halte, wu am selwe Daach folschende Sache bassieren: Erscht steckt in meim Adventskalenner, wu mer mei Mitbewohnerin mit greeschter Hiigab, wie se saacht, gebaschtelt hot, en